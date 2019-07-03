Путин назвал важнейшую задачу цивилизации

Для дальнейшего развития цивилизации необходимо найти баланс между технологическим развитием и сохранением экологии, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 3 июля.

«Важнейшая цивилизационная задача — это защита планеты от экологической и климатической деградации», — сказал он на форуме «Развитие парламентаризма».

Глава государства подчеркнул, что поиск баланса между техно- и экосферой не предполагает отказа от прогресса. Путин добавил, что огромная роль в консолидации усилий стран и народов в решении общих проблем принадлежит парламентскому сообществу.

В феврале Владимир Путин обратился к министерству природных ресурсов и экологии с требованием провести детальную ревизию заповедных территорий страны. Он подчеркнул, что природу России необходимо сохранить для будущих поколений.

В ноябре прошлого года Путин выразил уверенность в уникальной роли России в мире будущего. По его словам, это определено духовной культурой страны и ее историей. Он назвал РФ самобытной цивилизацией.

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