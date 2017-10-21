Путин порассуждал о вещах страшнее ядерной бомбы

С развитием новых технологий человечество вступит в сложный период своего существования, но молодежь не должна забывать о нравственно-этических основах выбранной профессии. Об этом в субботу, 21 октября, заявил президент России Владимир Путин на Всемирном фестивале молодежи и студентов, сообщает «Интерфакс».

Он привел в пример сферу генной инженерии, которая расширяет возможности фармакологии и изменения генетического кода при врожденных заболеваниях. Но у этого процесса есть и другая составляющая, отметил президент.

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«Человек приобретает возможность влезать в генетический код, созданный или природой, или, как говорят люди с религиозными взглядами, Господом Богом», — сказал Путин. Это значит, что человечество может создавать людей с заданными характеристиками, подчеркнул он.

«И то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы», — сказал Путин. «Это может быть гениальный математик, музыкант, но может быть и военный, человек, который может воевать без страха, без боли и чувства сострадания», — добавил глава государства.

Но в любой деятельности человек никогда не должен забывать о нравственных и этических основы выбранного дела, подчеркнул Путин. «Все, что мы делаем, должно идти на пользу людям, укреплять человека, а не разрушать его. Я именно этого и хочу вам пожелать», — заключил он.

15 октября в Сочи открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Мероприятие проходит в России в третий раз. В 1957 и 1985 годах его принимала Москва, которая теперь ограничилась проведением парада делегатов форума 14 октября.