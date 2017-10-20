Греф раскрыл секрет успеха

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф советует молодым людям работать по 18 часов в сутки, чтобы достичь успеха. С таким заявлением глава крупнейшего банка России выступил в ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, сообщает ТАСС.

«Россия — огромное поле для возможностей, так как у нас нет конкуренции. У нас половина страны — монополия. Поэтому мой совет вам: ничего не бойтесь, верьте в себя и делайте то, что вы любите, и делайте это с сумасшедшей страстью, пока вы молоды, работайте 18 часов в сутки, и у вас точно все получится», — заявил Греф, отметив, что заниматься стоит только тем делом, которое действительно нравится.

Глава Сбербанка призвал не стремиться охватить то, «чего охватить нельзя». По его мнению, стоит выбрать нишу, которая вам нравится, и отдаться ей полностью. Для этого, по словам Грефа, необходимо затратить немного усилий и спросить себя, что вам действительно интересно.

Также на форуме Греф призвал молодых людей, в частности, студентов не гнаться за трендами рынка труда, чтобы не стать «продавцами пивных киосков, как это было с инженерами».