Греф рассказал о работающих в пивных киосках инженерах

Президент Сбербанка Герман Греф призвал не вестись на тренды на рынке труда и не гнаться за популярными профессиями, поскольку в противном случае можно стать продавцом в пивном ларьке. Об этом он сказал на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, его слова приводит в пятницу, 20 октября, РИА Новости.

«Очень важно не пойматься на эту эмоциональную волну — побежать за всеми. У нас "век инженеров" — все побежали на инженеров. Закончили вузы, 10 процентов остались работать, все остальные пошли работать продавцами в пивных киосках», — заявил Греф. По его словам, аналогичная ситуация с модой на юристов и экономистов, которые вынуждены работать официантами.

Глава Сбербанка также вступил в полемику с главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым. Тот заявил, что России нужен миллион специалистов в сфере информационных технологий.

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«Я с этим не согласен. Кстати, Индия, имеющая 4 миллиона айтишников, страдает теперь от этого. Потому что "век айтишников" закончился. Сейчас век очень энергичных людей», — уверен Греф. Бывший министр экономического развития также убежден, что теперь в компаниях работают «постановщики задач, тестировщики, люди, которые обладают навыками программирования какого-нибудь из языков».

19 октября глава Сбербанка назвал три технологии, которые изменят мир в ближайшее время. Ранее Греф прогнозировал гигантский сдвиг в экономике через пять лет, который будет вызван новыми технологиями, в частности, блокчейном.