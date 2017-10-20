Греф объявил о переходе российской экономики в 3D

Российская экономика перестала быть плоской и перешла в 3D. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф, передает Rambler News Service. По его словам, перед государством стоят серьезные вызовы в связи с технологическими изменениями.

«Если раньше, для того, чтобы стать успешным и богатым, нужно было иметь кусок земли, потом нужно было иметь доступ к капиталу и средствам производства, сегодня не нужно ничего. Сегодня нужно иметь доступ к знаниям и иметь хорошие навыки, такие как флексибильность мышления, креативность, способность к коллаборации, и вы можете придумать любое занятие для себя», — сказал Греф.

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Он призвал молодых людей ничего не бояться. «Вам не нужны будут промоутеры, вайнштейны в Голливуде, или еще что-то. Экономика меняется так, что вы можете разместить ролик на YouTube и получить 2 миллиона просмотров, и все эти ребята выстоятся в очередь, чтобы стать вашим продюсером. Экономика меняется, и это гарантия занятости будущего поколения», — добавил президент Сбербанка.

Он также отметил, что будущем могут исчезнуть некоторые профессии, но на их замену придут новые..

В январе стало известно, что Сбербанк намерен уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. Еще в конце 2016 года заработал робот-юрист, который сам составляет исковые заявления по физическим лицам. Кроме того, Сбербанк объявлял о сокращении 8 процентов сотрудников в результате перехода к онлайн-банкингу.

