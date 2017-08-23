Штат Сбербанка сократился на восемь тысяч человек

Штат группы Сбербанка за полгода сократился на 2,6 процента (более восьми тысяч человек). Об этом говорится в отчетности банка за первое полугодие 2017 года по МСФО. Фактическая численность сотрудников группы Сбербанка (полных штатных единиц) по состоянию на 30 июня 2017 года составила 310 904 человек (31 декабря 2016 года: 319 153 человек).

При этом чистая прибыль группы Сбербанка выросла во втором квартале на 27,6 процента по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 185,6 миллиарда рублей.

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В январе стало известно, что Сбербанк намерен уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. Еще в конце 2016 года заработал робот-юрист, который сам составляет исковые заявления по физическим лицам. Кроме того, Сбербанк объявлял о сокращении восьми процентов сотрудников в результате перехода к онлайн-банкингу.

В июле 2016 года Банк России предсказал, что половина отделений банков по всему миру закроется в течение ближайших 10 лет, а их сотрудники останутся без работы из-за внедрения новых технологий. По мнению президента Сбербанка Германа Грефа, через три-пять лет традиционная банковская система радикально изменится из-за инновационных технологий.

В группу Сбербанка,входят одноименный банк, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Капитал», НПФ Сбербанка, «Сбербанк страхование жизни». Кроме того, к ней относятся дочерние компании в Турции, Украине, Белоруссии, Казахстане, Австрии, Швейцарии и других странах Центральной и Восточной Европы, Индии.