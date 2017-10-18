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«Хотите совет? Не слушайте советов»

Фредерик Бегбедер, Сергей Лавров и другие звезды фестиваля молодежи и студентов

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Юные экономисты спорят с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. Молодые дипломаты выставляют оценки Сергею Лаврову, главе российской дипломатии. Фредерик Бегбедер и Сергей Безруков выступают на одной сцене перед многотысячной аудиторией. Самые занимательные эпизоды XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов — в репортаже «Ленты.ру».

Советы от французской задницы

— Берегите головы, — призывает девушка в длинном сером вязаном платье, пробираясь между плотно сидящими на полу. — Берегите ноги. Берегите все. Я иду!

Зал на две тысячи мест полностью заполнился минут за пять. Даже после того, как из-за наплыва желающих помещение заменили на более вместительное, менее расторопным пришлось занимать места на полу в проходах.

— Кого дают? — интересуется прибежавший вместе со всеми Гаит Салман, общественный активист из Латакии, Сирия. Имя Фредерика Бегбедера — «a famous French writer», поясняет студентка Ольга из Йошкар-Олы, — ему говорит немногое. «A great Russian actor» Сергей Безруков — и того меньше. Салман покидает зал, сопровождаемый благодарностями Ольгиных подруг, которым не досталось места.

— Владеющий миллионами умов и сердец по всему миру Фредерик… Бербедер! — объявляет модератор.

— Не знаю, что такой старикан и алкаш, как я, делает на фестивале молодежи, — говорит 52-летний Бегбедер, на всякий случай представившись самостоятельно. После чего читает изящное эссе, подготовленное к встрече. По Бегбедеру, в 20 лет надо больше гулять и меньше учиться в университетах.

— Слушайте хорошую музыку, общайтесь с людьми, учитесь соблазнять, одеваться… И побольше путешествуйте, пока молоды, — отмечает писатель. — Потом будут дети, вы станете заниматься ими.

Второй совет Бегбедера еще радикальнее: «Вон из Facebook, читайте книги».

— Русские в зале есть? — интересуется автор «99 франков», наблюдая лес рук. — Поздравляю вас, вы все счастливчики. У вас есть великая русская литература, причем в оригинале…

И «Эжен ОнежИн», и «Анна Каренина» (героиня Толстого, в отличие от героя Пушкина, сохранила русское произнесение своего имени) — по мнению Бегбедера, книги о том, как «мы влюбляемся не в тех».

— От такой любви можно умереть. Или стать поэтом. Или жить дальше, — предлагает варианты писатель.

Последний совет французского алкаша молодым — не слушать никаких советов. «Особенно от старой французской задницы типа меня», — подытожил Бегбедер. Аплодисменты, переходящие в овацию, — затем слово берет Сергей Безруков. Ответственность художника — как «спички в пороховом погребе». Похвала «Нелюбви» Звягинцева и «Аритмии» Хлебникова: «Шоковые, хирургические инструменты художнику тоже необходимы». И блестящее прочтение «Мира» Максимилиана Волошина — надо полагать, в качестве альтернативы безответственности как таковой:

«С Россией кончено. На последях
Ее мы прогалдели, проболтали…».

О тонкостях древнейшей профессии

— Россия никого не учит жить, — говорит министр иностранных дел Сергей Лавров, открывая на фестивале Глобальный форум молодых дипломатов. — Мы поддерживаем взаимовыгодный диалог, не пытаясь что-то навязать. Мы вообще никому ничего не навязываем, это основной принцип нашей внешней политики.

— Вы мастер высшего пилотажа! — берет слово студент-дипломат из РУДН, представитель Чада. — Ваши учителя дипломатии поставили бы вам пять с плюсом!

Работа российского МИД в Центральной Африке — «честно, простите» — при этом оценена лишь на пять с минусом. Сергей Лавров, впрочем, благосклонно принимает и ту, и другую оценку.

— Ну нет у нас ни производства, ни инфраструктуры, — описывает реалии своей страны гость из солнечного Чада. — Но у нас есть полезные ископаемые. И молодежь, которая, я уверен, может поддержать политику Владимира Путина!

— Нас связывают десятилетия общей истории, — отвечает министр Лавров. — Прежде всего — борьбы с колониализмом и его наследием. Сейчас нам надо выяснить, как прекрасный уровень политических взаимоотношений перевести в партнерскую плоскость. Этим и будем заниматься.

Несколько столетий доминирования Запада, по мнению Сергея Лаврова, заканчиваются. Теперь тем, кто привык доминировать, придется договариваться «не о сольных выступлениях, а в рамках общей партитуры, концерта мирового сообщества».

— И сейчас многие спорят о том, — говорит Сергей Лавров, — какая профессия древнейшая. Конечно же, дипломатия! Потому что до того, как все произошло, надо было сначала договориться. Кстати, — Сергей Викторович смотрит в камеры, — это же касается и журналистики.

«Хуже, чем в казино»

«С вами фотографируются больше, чем с иными рок-звездами», — говорит ведущий Кирилл Токарев Максиму Орешкину, министру экономического развития РФ. На встречу «Недетские вопросы об экономике» пришло в три раза больше зрителей, чем записалось, к неудовольствию последних. Вроде сотрудницы Сбербанка Екатерины, от которой Максиму Станиславовичу приходит вопрос о стратегиях успеха, — нужно ли действовать по правилам или полагаться на наглость.

— Нужно уметь говорить, слушать и воспринимать информацию. В сотрудничестве и совместном развитии, — примиряет «легальных» и «нелегальных» участников встречи Максим Орешкин.

Попав на встречу к главному по экономике, иные участники продолжают проявлять чудеса предприимчивости. «Мы можем поставить три десятка успешных проектов, которые могут быть сверху внедрены в другие регионы», — обращается к министру глава одного из молодежных стартапов в помощь технологичным предпринимателям. Но Максима Орешкина просто так на федеральную поддержку не развести. Особенно на поддержку тому, что, согласно самой заявке, вроде как уже успешно — и при этом все еще нуждается во внедрении сверху.

— Сейчас во многих регионах избраны молодые, современные губернаторы, — советует министр соискателю поддержки.

За короткий срок Максим Орешкин рассказывает собравшимся об экономике, в которой вскоре придется жить. На производство, напоминает министр, уже сейчас приходится лишь около 40 процентов добавленной стоимости — «размазанной по длинной цепочке, от сырья и до сборки». Остальные 60 — на то, как придумать что-нибудь (инновации) и познакомить публику с товаром (маркетинг).

— Соответственно, — говорит министр, — меняются ценности. Роль владения квартирами, машинами и прочим снижается, уступая место самосовершенствованию и самовыражению. Поколение смартфонов дома только ночует, для него важен комфорт всего города. Ведь большее время молодой человек проводит на лекциях, в парках, в кафе… Экономика городов уже в значительной степени независима от экономики государств, где они находятся.

Под конец речь не может не зайти о криптовалютах. В частности, о биткоине, который, как замечает очередной студент ВШЭ, пробивает исторические максимумы.

— А потом падает очень сильно, — возражает Орешкин.

— Но потом поднимается, — не сдается молодой оппонент министра.

— И опять падает, — меланхолично парирует министр.— Десятки процентов вверх, десятки процентов вниз… Хуже, чем казино. Тем, кто не умеет профессионально работать с финансовыми рисками, едва ли надо давать возможность инвестировать в столь волатильные инструменты. Можно остаться без всего.

Блокчейн-технологии следует поставить, по мнению министра, на бесспорную пользу обществу. «Смарт-контракты, — приводит пример Орешкин. — Прежде всего при торговле недвижимостью. Эта технология убирает лишних посредников между покупателем и продавцом, риелторы станут не нужны». В России нечто подобное, надеется Максим Станиславович, появится уже в 2018-м.

Гости молодежного фестиваля, задача которого консолидировать левые силы в борьбе с капитализмом и империализмом, покидали аудиторию воодушевленными и долго еще обменивались мнениями в кулуарах.

Юрий Васильев

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