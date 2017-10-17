Орешкин придумал первый шаг к захвату мира

Глобальный искусственный интеллект, стремящийся к мировому господству, изобрел бы криптовалюту и вынудил людей заниматься вычислениями. Об этом во вторник, 17 октября, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.

«Если позволите про криптовалюты пошутить. Сейчас Ксения (первый зампред ЦБ Ксения Юдаева — прим. «Ленты.ру») сказала о том, что стоимость транзакций [биткоина] постепенно возрастает, требуется все больше и больше вычислительных технологий. Шутка в следующем: если бы на самом деле в мире существовал искусственный интеллект, который хотел бы этот мир захватить и поработить, он, на самом деле, первое, что изобрел бы, это как раз биткоин», — сказал Орешкин, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

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Искусственный интеллект мог бы использовать постоянно растущие мировые вычислительные мощности для своей тренировки, получения новых знаний и дальнейшего развития, отметил министр. «Заставить людей многократно плодить вычислительные возможности — первый шаг к захвату мира», — добавил он.

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