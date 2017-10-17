Медведев отказался от строительства «цифрового колхоза»

Россия при цифровой трансформации не будет обосабливаться от мирового рынка, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев и предупредил о пришествии к власти суперинтеллекта. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает ТАСС.

По его словам, Россия обладает потенциалом для цифрового суверенитета. «Но мы не собираемся замыкаться и строить вот такой цифровой колхоз, как это можно назвать», — сказал Медведев на форуме «Открытые инновации».

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Премьер считает особенно важным подготовку к трансформации современного мира при переходе на цифровые технологии. «Наша задача, на самом деле, соединить усилия для того, чтобы прыжок человечества в цифровой мир был все-таки неплохо подготовлен», — отметил глава правительства.

Времени на это остается не так много, подчеркнул он. «Надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект, не поменял нам всем органы и не нажал кнопку delete для того, чтобы обнулить наши мозги», — пошутил Медведев.

Ранее 17 октября министр экономического развития России Максим Орешкин предположил, что глобальный искусственный интеллект, стремящийся к мировому господству, изобрел бы криптовалюту и вынудил людей заниматься вычислениями.