Ошибки искусственного интеллекта обернутся миллиардными потерями для банков

Банки будут массово внедрять искусственный интеллект в ближайшие три года, доверяя технологии миллиардные сделки. Об этом в пятницу, 6 октября, заявил старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин, сообщает ТАСС.

В настоящее время кредитные организации успешно экспериментируют с применением сложных алгоритмов при кредитовании малого и среднего бизнеса. «Смело можно предположить, что в ближайшие три года банки перейдут на решения с помощью алгоритмов более сложных — их уже можно будет называть и искусственным интеллектом», — сказал сказал Ведяхин.

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Но цена программных ошибок может оказаться очень высокой. «Возможно, некоторые игроки — уверен, что не в России — будут объявлены банкротом по причине неправильной работы искусственного интеллекта», — считает Ведяхин. Поэтому в ближайшее время Банку России необходимо определить первые правила применения искусственного интеллекта в банковском бизнесе.

Из-за внедрения новых технологий банки могут сократить численность персонала. «Это то, что нам предстоит, это просто логический ряд событий», — предупредил топ-менеджер.

Исследовательская компания GfK изучила отношение россиян к «умным гаджетам» и инновационным способам оплаты товаров и услуг. Согласно полученным данным, 52 процента проживающих в городах-миллионниках россиян уже владеют «умными устройствами», например «Смарт ТВ», «умными системами освещения» и другими.

По прогнозам экспертов, из-за роботизации и внедрения искусственного интеллекта мировая банковская индустрия сократит около трети рабочих мест в течение ближайших пяти лет.