Россияне оказались готовы к разговору с умным холодильником

Исследовательская компания GfK специально для Visa изучила отношение россиян к умным гаджетам и инновационным способам оплаты товаров и услуг, копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру». Согласно полученным данным, 52 процента проживающих в городах-миллионниках россиян уже владеют «умными устройствами», например «Смарт ТВ», «умными системами освещения» и другими.

Наиболее распространенной «умной техникой» оказался смартфон (имеется у 87 процентов опрошенных), на втором месте ноутбук (73 процента), замыкает тройку настольный компьютер (63 процента). В топ-5 наиболее популярных устройств также попали планшет и мобильный телефон. Причем у респондентов в среднем оказывалось по пять «умных устройств». Наименее популярными гаджетами оказались кольца и браслеты бесконтактной оплаты.

На сегодняшний день 71 процент опрошенных высказали готовность делегировать искусственному интеллекту автоматизацию процесса заказа и оплаты покупок. Наиболее популярным ответом оказался заказ и закупка продуктов питания: около 33 процентов делегировали бы эту задачу «умным холодильникам». Автоматизировать оплату парковки готовы 30 процентов респондентов. На третьем месте — заказ и покупка бытовой химии (20 и 29 процентов соответственно). Менее всего россияне готовы автоматизировать заказ и покупку одежды: всего 9 и 8 процентов респондентов.

В Visa полагают, что многие россияне, проживающие в больших городах, готовы к интернету вещей для совершения покупок. Однако главные опасения респондентов связаны с безопасностью проведения подобных транзакций. По мнению половины опрошенных, разрабатывать подобные системы должны банки (54 процента респондентов) или платежные системы (51 процент).

Исследование GfK для Visa проводилось в российских городах-миллионниках с помощью онлайн-опроса и фокус-групп. В выборку попали те респонденты, которые владеют или знают об «умных гаджетах». Всего в опросе поучаствовали 918 человек.

Интернет вещей — концепция сети устройств, которые взаимодействуют друг с другом. Бытовое понимание концепции заключается в том, что все классические бытовые приборы имеют подключение к интернету и способны связываться друг с другом для решения повседневных задач.