Россия оказалась рассадником европейских ботов

Россия оказалась лидером среди стран с наибольшим количеством ботов — ее ботсети составили около 14 процентов от общего числа в европейской части интернета. Об этом сообщает ITProPortal.

Второе и третье места заняли Италия и Германия, поставляющие в сеть соответственно по 8 и 10 процентов от всей ботнет-системы. А Великобритании удалось сместиться с 7-го на 13-е место.

Сети ботнетов используют для атак устройств интернета вещей, таких как умные тостеры и холодильники. Первая ботнет-сеть из чайников была создана около года назад. Тогда вредоносная программа Mirai заразила тысячу устройств по всему миру для совершения первой масштабной DDoS-атаки с помощью интернета вещей. Жертвой стала хостинговая компания Dyn, а пользователи лишились доступа к самым посещаемым сайтам и сервисам.

Согласно данным нового исследования, глобальные бот-сети продолжают расти и распространяться в результате непреднамеренных заражений через интернет вещей. Чтобы защититься от вредоносных ботов, специалисты рекомендуют пользователям устанавливать и регулярно обновлять антивирусы и брандмауэры, избегать сомнительных вложений файлов в электронные письма от непроверенных источников. А также использовать длинный и сложный пароль и двухфакторную авторизацию для входа в сервисы и всегда выходить из системы после окончания рабочего дня или при использовании чужого устройства.