В сети выследили крупнейшую сеть порноботов

Исследователи в области интернет-безопасности вычислили порноботнет SIREN, распространявший ссылки на эротические видео в Twitter. Об этом сообщается в отчете компании ZeroFOX.

По словам специалистов, ботнет контролировал более 90 тысяч аккаунтов и сгенерировал 8,5 миллионов постов, что делает его крупнейшей сетью фейковых аккаунтов в соцсетях. С февраля 2017 года по размещенным SIREN ссылкам перешли более 30 миллионов человек.

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Аккаунты-боты притворялись молодыми девушками и связывались с пользователями через ответы на их твиты, предлагая перейти по прикрепленным к их записям ссылкам. Жертвы попадали на сайты с порнороликами и эротическими чатами, где им под видом оформления платной премиум-подписки предлагали оставить свои платежные данные.

В июне журналисты Motherboard получили доступ к серверу, с помощью которого работал порнобот в Twitter. Там размещались сотни имен, тысячи эротических фотографий и подписей к ним, с помощью которых фейковый аккаунт распространял ссылки на сайты для взрослых.