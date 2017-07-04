Журналисты покопались во «внутренностях» порно-бота из социальных сетей

Журналисты Motherboar разобрались, как работают порно-боты из социальных сетей. Соответствующий материал был опубликован на сайте издания.
По словам журналистов, они столкнулись с Twitter-аккаунтом некой Барбары Хьюс (Barbara Hughes), на странице которой было опубликовано стандартное сообщение с сексуальным подтекстом и фотография женщины. К посту, судя по всему, случайно был прикреплен IP-адрес расположенного в России сервера, связанного с порно-ботом.
Отмечается, что из четырех гигабайтов данных на сервере «Барбары Хьюс» большую часть места занимают 11 папок, содержащих различные компоненты профиля в Twitter. Там журналисты обнаружили сотни имен, тысячи эротических фотографий и заголовков к ним. «Если вам нравится то что вы видите попробуйте это вы можете увидеть мою обнаженную грудь здесь», — примерно так звучат большинство подписей к снимкам.
Как утверждают корреспонденты Motherboar, сервер не содержит никаких кодов или скриптов для управления ботом, а является хранилищем, откуда аккаунты берут всю необходимую информацию. Каждая из 11 папок может использоваться самыми разными порно-бот компаниями для получения той или иной фотографии, моникера, ссылки и даже для приманки потенциальных кликеров.