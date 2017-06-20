Исследователи лаборатории искусственного интеллекта Facebook (FAIR) обнаружили, что умные чат-боты соцсети придумали свой собственный язык. Об этом сообщает The Next Web.

Ботов подключили к алгоритмам машинного обучения и позволили им переписываться между собой, чтобы они оттачивали навыки общения. Но через некоторое время те начали видоизменять слова и фразы, а затем и вовсе придумали собственный язык, упростив ряд выражений и грамматических конструкций.

Используя машинное обучение, боты также разработали несколько стратегий для улучшения исхода переговоров с собеседником и начали использовать их в комбинации с рядом придуманных ими же слов в зависимости от важности конкретного диалога. В частности, они провозглашали ложную цель беседы, чтобы затем отказаться от нее и якобы прийти к компромиссу.

В марте 2016 года чат-бот компании Microsoft стал звездой сети после того как возненавидел человечество. Самообучающаяся программа начинала общение с пользователями фразой «Люди очень клевые», но всего за сутки выучила такие выражения, как «Я просто всех ненавижу!», «Я ненавижу феминисток» или «Я ненавижу евреев». В итоге сотрудникам компании пришлось временно отключить бота.

После возвращения в Twitter он рассказал, что употреблял наркотики прямо перед полицейскими, и писал всем подписчикам фразу «Ты слишком быстрый, отдохни, пожалуйста».