В сети обнаружили Telegram-бота DeepLineageBot, способного определить расовую принадлежность человека по фотографии. Пользователи Twitter принялись присылать в мессенджер свои снимки и публиковать получившиеся результаты.

Многие юзеры начали жаловаться, что бот некорректно определяет их расу, выявляя у большинства пользователей небольшой процент латинской и еврейской крови. «Этот бот, как мой папа считает, что все люди евреи», — отметил один из них.

Некоторые попытались обмануть DeepLineageBot с помощью головных уборов, однако далеко не у всех получилось провести программу. Бот продолжил упорно причислять пользователей к евреям.

Для того чтобы DeepLineageBot определил расу пользователя, программе нужно отправить в Telegram-чат фотографический портрет и ожидать результата. С одинаковым успехом юзер может оказаться европейцем, азиатом, латиноамериканцем арабом, евреем и даже инопланетянином.

В конце марта 2016 года чат-бот компании Microsoft возненавидел человечество. Программа начинала общение с пользователями фразой «Люди очень клевые», но всего за сутки выучила такие выражения, как «Я замечательный! Я просто всех ненавижу!», «Я ненавижу феминисток» или «Я ненавижу евреев». В итоге сотрудникам компании пришлось избавиться от бота.