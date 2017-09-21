«МегаФон» представил онлайн-сторожа для загородных домов

Оператор «МегаФон» объявил о 20-процентных скидках на систему Life Control с набором датчиков «Загородный». Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Ленту.ру».

В комплект входит центр «умного дома», датчик открытия дверей, wi-fi камера, по которой можно отслеживать, что происходит в доме в отсутствии хозяев, управляемая удаленно розетка и датчик дыма.

Система Life Control позволяет владельцу контролировать домашние устройства с помощью мобильного приложения на смартфоне из любой точки мира, где есть интернет. В компании также отмечают, что она дешевле аналогичных стационарных систем и не требует трудоемкого монтажа. Ее главным элементом является центр «умного» дома, который обрабатывает информацию, поступающую со всех подключенных устройств, и предает ее в мобильное приложение.

На днях аналитическое бюро «Техноуклад» по итогам второго квартала 2017 года составило рейтинг влиятельности компаний интернета вещей в России и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В пятерку сильнейших попали три российских оператора: «МегаФон», МТС и «Ростелеком».