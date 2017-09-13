«МегаФон» представил новое позиционирование, призванное наглядно показать трансформацию компании от оператора связи к оператору новых возможностей. Изменения затронут все рекламные коммуникации оператора с клиентами во всех каналах, говорится в сообщении оператора.

В компании отметили, что обновление позиционирования стало логичным ответом на принятую стратегию. Новое обещание бренда позволит быстрее и точнее донести до клиентов суть изменений, происходящих в компании.

«В мае этого года «МегаФон» представил новую стратегию, которая основана на нашей новой миссии — «Подключаем Возможности»», — заявил Влад Вольфсон, коммерческий директор «МегаФона». Он отметил, что оператор связи начал масштабную трансформацию, в центре которой — «цифровой» клиент. «Новая инновационная тарифная линейка «Включайся!, созданная с учетом реальных интересов клиентов, – первое звено будущих изменений в нашем продуктовом портфеле», — подчеркнул Влад Вольфсон.

В основе деятельности «МегаФона» лежат реальные потребности «цифровых клиентов» — обладателей смартфонов, которые осознанно и регулярно пользуются мобильным интернетом, отметил директор по стратегическому маркетингу «МегаФона» Святослав Горбань. «Для выявления этих потребностей компания использует современные инструменты, такие как «анализ больших данных» и машинное обучение в системах обслуживания клиентов», — рассказал он.

Перемены затронут не только содержание, но и визуальную идентичность бренда, которая станет ярче и наполнится новым смыслом. Для реализации креативной части нового позиционирования было привлечено агентство Interbrand, хорошо известное по коррекции визуального образа таких брендов как AT&T, T-Mobile, футбольный клуб Juventus, FedEx, Jio.

«Мы хотим воодушевить своих клиентов открывать и использовать все возможности, которые дает им их жизнь. Потому что все в этой жизни начинается с человека - его желаний, идей и планов. Музыка, спорт, любовь, идея, карьера, успех, бизнес — первопричина всему мы сами. Наш новый слоган «МегаФон. Начинается с тебя» очень точно отражает изменение нашей философии и нашего подхода к построению оператора возможностей», — подчеркнула директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона» Снежана Черногорцева.

Новая коммуникационная кампания стартовала 12 сентября. Премьера ролика, где в главной роли выступила популярная исполнительница Ёлка при участии исполнителя Burito, уже состоялась на официальной презентации нового позиционирования компании.

«Мы хотим сделать новую коммуникацию не только яркой, доносящей все сообщения, но и максимально узнаваемой, — отметил креативный директор агентства Instinct Алексей Мешков. — Выполнению этой задачи отлично способствует обновленный фирменный стиль. Кроме всего прочего, мы стали активно использовать музыкальный формат — в двух последних рекламных кампаниях («Мега-а-а-а-байты» и «Подарок к новому учебному году») уже используются музыкальные композиции, написанные специально для «МегаФона». Мы видим, что такой подход повышает привлекательность нашей коммуникации для клиентов».

