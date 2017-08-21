«МегаФон» предложил комплексную услугу для российских предпринимателей

«МегаФон» запустил новое комплексное предложение для малого и среднего бизнеса, которое не имеет аналогов на российском рынке. Оно объединяет тариф «Корпоративный безлимит» и услугу «МегаФон.Таргет», которая дает возможность рассылать таргетированные SMS-сообщения. Об этом сообщает пресс-релиз оператора, присланный в редакцию «Лента.ру».

«Мы понимаем потребности бизнеса и стремимся разрабатывать продукты, которые будут максимально полезными для корпоративных клиентов. Новая услуга предоставит предпринимателям возможность удержать актуальную позицию на рынке и значительно увеличить клиентскую базу», — подчеркнул директор по маркетингу корпоративного бизнеса компании «МегаФон» Павел Захаров.

Предложение для предпринимателей представляет из себя уникальное комплексное решение. При его подключении клиенты «МегаФона» получают доступ к понятному и эффективному инструменту рекламы. Они смогут самостоятельно выбирать необходимый объем минут и интернет-трафика, а также зону действия.

В тариф включены неограниченные звонки внутри сети по всей России. В сочетании с возможностью отправки третированных сообщений это позволит малому и среднему бизнесу не только привлекать новых покупателей, но и повышать лояльность существующих клиентов.

С помощью удобного веб-интерфейса услуги «МегаФон.Таргет» бизнесмен сможет настроить и провести рекламную рассылку, выбрать параметры целевой аудитории, оценить эффективность коммуникации в личном кабинете. Объем бонусных сообщений зависит от количества подключенных к опции номеров.

С момента запуска услуги «МегаФон.Таргет» в августе 2016 года было разослано 9 миллионов сообщений. По статистике, доля компаний сегмента SOHO/SME, которые пользуются этой услугой, составляет 87 процентов, 10 процентов — крупные компании, 3 процента — государственные клиенты и операторский сегмент.

