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«МегаФон» запустил в Москве гигабитную сеть LTE

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«МегаФон» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE со скоростью, достигающей почти гигабита в секунду, передает корреспондент «Ленты.ру» с презентации оператора.

Для демонстрации возможностей высокоскоростной сети использовался смартфон Sony Xperia XZ Premium, оснащенный LTE модемом Snapdragon X16. Максимальная скорость загрузки данных достигала 979 мегабит в секунду.

Директор Столичного филиала «МегаФона» Алексей Семёнов отметил, что это пока единственное в России устройство, способное поддерживать такую скорость передачи данных, но уже через несколько лет таких устройств станет гораздо больше. «Ровно пять лет назад, в 2012 году в России появился LTE, появилось 4G. И вопросы, которые сейчас будут задавать по поводу гигабитного интернета, уже задавали тогда по поводу 3G», — сказал Семёнов.

Топ-менеджер пояснил, что тогда также возникали сомнения в целесообразности внедрения таких скоростей, нехватке компактных устройств для передачи большого трафика, дороговизны этих устройств и прочее. «Эксперты прогнозировали тогда, что объем трафика во всем мире к 2017 году вырастет в 13 раз. Они также говорили, что будут расти средние скорости передачи данных, увеличится доля устройств с 4G. Все эти прогнозы сбылись с большим опережением», — констатировал Семёнов. Он также напомнил, что в 2016 году на Чемпионате мира по хоккею «Мегафон» демонстрировали скорости 450 мегабит в секунду.

«МегаФон» стал первым в России оператором и одним из первых в Европе, запустившим в коммерческую эксплуатацию гигабитный LTE.

В компании отмечают, что гигабитное LTE-соединение — не просто максимальная скорость, но и большая пропускная способность сети, что делает ее полезной в целом для всех клиентов «МегаФона». «Мобильное устройство с поддержкой гигабитного LTE-соединения способно завершать сеансы мобильного интернета значительно быстрее, тем самым освободив сетевые ресурсы для других пользователей», — поясняют в компании.

«Сегодня только клиенты «МегаФона» могут достигать столь высоких скоростей. Наша команда непрерывно разрабатывает инновационные решения, которые позволяют клиентам пользоваться самыми современными сетевыми сервисами», — отметил на презентации Семёнов. Объемы передачи данных, а значит и скорость необходимая для скачивания, будут расти. Об этом говорит статистика оператора: трафик в сети «Мегафона» в Москве вырос в 18 раз за пять лет.

Об этом говорит статистика оператора: трафик в сети «Мегафона» в Москве вырос в 18 раз за пять лет.

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