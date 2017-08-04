«МегаФон» разработал специальное решение для ветеринаров

«МегаФон» представил новое комплексное решение для российского сельского хозяйства — мобильную платформу «Ветеринария». Теперь сотрудники государственных ветеринарных служб смогут оформлять и выдавать ветеринарную сопроводительную документацию в электронном виде. Об этом говорится в пресс-релизе оператора, поступившем в «Ленту.ру».

Такое требование, как уточнили в компании, вступает в силу с 1 января 2018 года.

Платформа «Ветеринария» представляет собой планшет, подключенный к мобильному интернету и специальное приложение.

«Ветеринар не привязан к определенному рабочему месту, графику и бумажным документам. Сотрудник может организовать свое мобильное рабочее место, где угодно, и свободно перемещаться», — поясняют в компании.

При этом мобильное приложение интегрировано с автоматизированной системой Россельхознадзора «Меркурий». Это позволяет вести учет владельцев животных, динамики поголовья, статистику животноводческих помещений, приход и расход ветеринарных препаратов, а также автоматически формировать отчеты по разным параметрам. С помощью мобильного приложения ветеринар сможет оформлять всю необходимую сопроводительную документацию, которая будет автоматически загружена в систему.

«Сегодня в России насчитывается около 85 ветеринарных управлений, которые ежедневно выдают порядка 350 тысяч ветеринарных сертификатов. Новое решение «МегаФона» не только сократит время на оформление документации, но и усилит безопасность отечественной мясной продукции, позволит контролировать вспышки заболеваний и вести статистику выданных свидетельств», — отметил руководитель проекта «Ветеринария» Сергей Липатов. Менеджер добавил, что помимо этого, будет решена проблема несанкционированного вывоза животных, который зачастую ведет к распространению вирусов, массовому убою животных и, как результату, удорожанию мясных продуктов на 5-10 процентов.

Передача информации полностью регламентирована, поскольку «МегаФон» подписал с Россельхознадзором соглашение по информационному обмену.

