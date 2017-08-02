Клиенты «МегаФона» установили рекорд использования интернета в турпоездках

Количество россиян, выезжающих за границу с сим-картой «МегаФона» в первом полугодии 2017-го выросло на 10 процентов относительно аналогичного периода прошлого года. В компании подчеркивают, что это свидетельствует о росте выездного туризма, который зафиксирован впервые за последние три года.

Данные «МегаФона» свидетельствуют, что значительный вклад внесла Турция - в эту страну турпоток вырос в четыре раза. На 30-40 процентов увеличился поток российских туристов, выезжающих в Чехию, Китай, Грузию, Финляндию и Италию. Популярностью у наших соотечественников пользуются и страны СНГ.

«Все меньше путешественников отключают свои мобильные устройства, что связано с фактической либерализацией цен на услуги связи в поездках по России и миру», — заявил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Объем потребляемого голосового трафика за границей за год вырос на 7 процентов, а объем интернет-трафика — в шесть раз. Это связано как с серьезным удешевлением интернет-трафика и вводом безлимитных предложений в популярных среди российских туристов странах, так и с общим ростом пользования интернет-сервисами, прежде всего, мессенджерами.

В среднем каждый абонент «МегаФона» в течение зарубежной поездки использует порядка 300-900 мегабайтов трафика через местные мобильные сети. Около трети клиентов оператора, выезжающих за границу, подключают опции. Наиболее популярные из них — «Весь Мир», которая обнуляет стоимость входящих звонков, а также «Мир онлайн» с безлимитным мобильным интернетом за границей.

Потребление услуг мобильной связи менее активно, но растет и при поездках по России. Рост за первое полугодие на 0,1 процента. Наиболее популярные направления для внутреннего туризма — Москва, Санкт-Петербург, Сочи и города Краснодарского края.

При этом мобильный трафик вырос в два раза, а объем использованных минут — на треть. В среднем за поездку абоненты используют в путешествиях по России порядка 1,5 гигабайта интернет-трафика. В «МегаФоне» рост трафика объясняют переходом на пакетные тарифы, где цены всех услуг связи в поездках по стране и в домашнем регионе одинаковы.

