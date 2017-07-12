«Мегафон» намерен выкупить «Евросеть»

«Мегафон» намерен выкупить у «Вымпелкома» 50 процентов «Евросети», доведя свою долю до 100 процентов. Об этом сообщается на сайте мобильного оператора.

В свою очередь, «Вымпелком» приобретет половину розничных салонов сети. «Евросеть» останется на рынке как операционная компания. Подробности сделки не разглашаются, отмечается, что соглашение еще ожидает одобрения регулятора.

«Сделка позволит «Мегафону» улучшить качество обслуживания наших клиентов. При этом «Евросеть» продолжит развиваться как розничная сеть», — отмечает гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков.

В феврале прошлого года ФАС начала проверку российских ретейлеров из-за подозрений в сговоре при ценообразовании на смартфоны iPhone. По мнению ведомства, цены на iPhone 6s и 6s Plus незначительно отличаются у разных продавцов. Под подозрения тогда попали 16 компаний, в том числе «Евросеть».

«Евросеть» — крупная сеть салонов связи, ретейлер электроники. С декабря 2012 года на паритетных началах контролируется «Вымпелкомом» и «Мегафоном» (по 25 процентов принадлежит самому «Мегафону» и его «материнской» компании Garsdale).

