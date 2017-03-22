ФАС предложила «М.Видео» сознаться в картельном сговоре

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев предложил «М.Видео» сознаться в картеле, если было нарушение антимонопольного законодательства. Так чиновник отреагировал на информацию о том, что компания не исключает возбуждения против нее дела со стороны ФАС, сообщает ТАСС.

«Если у "М.Видео" есть ощущение греха, пусть придут и сознаются. Первый признавшийся в картеле освобождается от ответственности», — цитирует агентство Тенишева.

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В феврале прошлого года ФАС начала проверку российских ретейлеров из-за подозрений в сговоре при ценообразовании на смартфоны iPhone. По мнению ведомства, цены на iPhone 6s и 6s Plus незначительно отличаются у разных продавцов и очень близки к стоимости, указанной в пресс-релизе Apple от 28 сентября 2015 года.

Под подозрения тогда попали 16 компаний, в том числе «Евросеть», «Связной», «Эльдорадо», «Техносила», re:Store, «Билайн» (принадлежит ПАО «Вымпелком»), «Мегафон», «Мобиленд» (сеть «Ноу Хау») и Ozon.ru. 14 марта этого года ФАС признала компанию «Эппл Рус», являющуюся российской «дочкой» Apple, виновной в координации цен.