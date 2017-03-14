ФАС признала российскую «дочку» Apple виновной в координации цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию «Эппл Рус», являющуюся российской «дочкой» Apple, виновной в координации цен на смартфоны iPhone 5 и 6. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает Rambler News Servie.

Как рассказалзамглавы ФАС Андрей Цариковский, «Эппл Рус» нарушила часть 5 статьи 1 закона о защите конкуренции, что выразилось в осуществлении координации экономической деятельности реселлеров смартфонов Apple iPhone. Решение может быть обжаловано в арбитражном суде после того как оно будет готово в полном объеме, отметил замглавы ФАС.

При этом расследование в отношении компаний Apple Holding B. V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc. были прекращены, так как в их действиях нарушений не было выявлено.

В феврале прошлого года ФАС начала проверку российских ретейлеров из-за подозрений в сговоре при ценообразовании на смартфоны iPhone. По мнению ведомства, цены на iPhone 6s и 6s Plus незначительно отличаются у разных продавцов и очень близки к стоимости, указанной в пресс-релизе Apple от 28 сентября 2015 года.