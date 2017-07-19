«Мегафон» дал оскорбленному клиенту скидку до конца тысячелетия

Компания «Мегафон» предоставила своему клиенту скидку в 25 процентов на услуги связи, которая действительна до 31 декабря 2999 года. Об этом в своем Twitter написал получивший ее абонент под ником Дмитрий deadok.

Как сообщает газета «Ведомости», житель Магадана Дмитрий обратился в абонентскую службу «Мегафона» в связи с тем, что директор по связям с общественностью компании Петр Лидов опубликовал твит, в котором назвал участников акций протеста 12 июня «малолетними дегенератами». На следующий день Лидов извинился перед читателями.

Дмитрий, который работает в штабе оппозиционера Алексея Навального, приложил к своему обращению в абонентскую службу ссылку на этот твит и назвал его оскорбительным. Он добавил, что намерен сменить оператора.

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Спустя месяц после обращения Дмитрий сообщил, что с ним связались сотрудники «Мегафона». «Позвонили с @megafonru и извинились за своего PR-директора, который оскорбил участников акции против коррупции. Дали скидку 25% на связь», – написал он. В опубликованном им скриншоте сообщения компании уточняется, что скидка предоставляется до 31 декабря 2999 года.

По словам жителя Магадана, сейчас он не намерен менять оператора, но не из-за скидки, а из-за полученного извинения.

В ночь на 12 июня Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу в Москве. Изначально митинг оппозиции должен был пройти в согласованном с властями месте — на проспекте Сахарова. По данным мэрии, на Тверскую пришли около пяти тысяч сторонников оппозиции, 150 из них были задержаны. Отмечалось, что среди демонстрантов было немало несовершеннолетних.

Организатор акции Навальный не участвовал в демонстрациях, поскольку был задержан на выходе из своего дома. В тот же день ему было назначено 30 суток административного ареста.

Акции протеста против коррупции прошли в тот день и в других городах России.