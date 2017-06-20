«МегаФон» заявил о готовности ускорить мобильный интернет в пять раз

«МегаФон» и Huawei продемонстрировали технологию Massive MIMO, которая позволяет значительно увеличить скорость мобильного интернета на существующих смартфонах и планшетах. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Потенциально современные смартфоны и планшеты способны работать на скоростях до 150-300 мегабит в секунду, однако из-за особенностей работы мобильных сетей на практике скорость доступа значительно ниже. Технология Massive MIMO позволяет приблизить реальные показатели сети к теоретически достижимым мобильными устройствами, говорится в сообщении.

Massive MIMO является одной из технологических основ сетей 5G, позволяет увеличить пропускную способность каждой соты с 150 мегабит в секунду без привлечения дополнительного частотного ресурса. Это означает, что у каждого абонента, подключенного к базовой станции, скорость мобильного интернета также увеличится в несколько раз.

Кроме того, технологию можно применить и к существующим сетям LTE, что и было показано в ходе демонстрации. Для работы стенда использовался режим работы LTE-FDD в частотном диапазоне 1800 МГц (Band 3) с шириной полосы 20 МГц. Использование технологии Massive MIMO позволило увеличить пропускную способность соты по сравнению с MIMO 2x2 с 150 мегабит в секунду до 851 мегабит в секунду. В качестве пользовательских устройств использовались восемь смартфонов Huawei Mate 9.

«Несомненный плюс данной технологии заключается в том, что она позволяет увеличивать скорость интернет-доступа на существующих частотах, — отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон. — Новая технология позволит нам еще полнее использовать свои преимущества, сделав, по сути, скорость интернет-доступа недосягаемой для конкурентов».

«Несмотря на то, что технология достаточно новая, у компании Huawei уже есть несколько успешных примеров ее реализации по всему миру: для операторов SoftBank (Япония), CMCC (Китай), Vodafone (Великобритания) и Vodafone (Испания). Совместно сМегафон мы намерены внести свой вклад в скорейшее развертывание самых передовых технологий в России», — отметил директор Поволжского офиса Huawei в России Вячеслав Шлыков.

В 2008 году «МегаФон» первым из российских операторов запустил в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения (UMTS). В 2012 году компания первой из крупнейших операторов страны запустила сеть четвертого поколения (LTE), а в 2014 году — первой запустила сеть LTE-Advanced, ставшей на тот момент самой быстрой коммерческой мобильной сетью в мире. Также компания предоставляет самый быстрый в России мобильный интернет-доступ. Уже сегодня абонентам «МегаФона» доступны скорости до 300 мегабит в секунду, а в Москве — до 450 мегабит в секунду. В этом году в рамках ПМЭФ компания продемонстрировала скорость в 35Гбит/сек, установив рекорд России в области мобильного интернета.

