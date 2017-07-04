«Оцениваю нашу работу на Кубке конфедераций на отлично»

Кубок конфедераций стал генеральной репетицией чемпионата мира по футболу, который Россия примет в 2018 году, не только для национальной сборной, но и для компаний, обеспечивающих проведение этого статусного мероприятия. Директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам «МегаФона» Сергей Буланча ответил на вопросы «Ленты.ру», касающиеся итогов работы оператора на Кубке конфедераций и подготовки к будущему мундиалю.

«Лента.ру»: Как вы оцениваете свое участие в обеспечении инфраструктуры на мероприятиях прошедшего Кубка конфедераций?

С.Буланча: Кубок конфедераций — это своего рода генеральная репетиция перед чемпионатом мира, который мы будем принимать в следующем году. Масштаб завершившихся соревнований был огромным. Четыре футбольные арены — в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге — стали площадками для проведения матчей, в которых приняли участие спортсмены из восьми стран и более 600 тысяч болельщиков со всего мира.

«МегаФон» стал поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры для услуг фиксированной и мобильной связи Кубка, победив в тендере Национального центра информатизации (НЦИ). Согласно контракту с НЦИ, мы должны были предоставить инфраструктуру для услуг фиксированной и мобильной связи на всех ключевых объектах соревнований, а это помимо стадионов еще и гостиницы проживания делегаций FIFA, команд и национальных футбольных ассоциаций, операционные центры, тренировочные площадки, транспортные станции и аэропорты.

При подготовке мы опирались на опыт, полученный при строительстве сети к Олимпиаде в Сочи и других экономических, политических и спортивных мероприятий международного значения. Мы построили многоуровневую, взаимоувязанную и отказоустойчивую систему инфраструктуры.

Фото: Владимир Песня / РИА новости

Благодаря этому организаторы и болельщики получили бесперебойную работу базовых услуг, качественный сигнал для видеотрансляций, возможность оказывать информационно-справочные услуги, организовывать пункты обслуживания абонентов, а также поддерживать «горячие» линии контактного центра для консультирования и решения технических проблем и взаимодействия со СМИ на русском и английском языках.

Поэтому участие «МегаФона» в обеспечении инфраструктуры для услуг фиксированной и мобильной связи этих соревнований я с чистой совестью оцениваю на «отлично».

С какими сложностями пришлось столкнуться при обеспечении связи?

При работе над проектом такого масштаба было крайне важно грамотно выстроить систему взаимодействия на всех уровнях. Она была максимально эффективной и прозрачной. Вся система кооперации была видна Федеральному казначейству и находилась под контролем государства. Ответственность за каждый шаг была очень высока.

Коммуникация велась сразу на несколько уровнях и с многими партнерами. Кроме «МегаФона», в проекте участвовали и другие поставщики информационных систем: компании «Даталайн», «Корпсофт», «Сател» и «Барс Груп», провайдеры спутниковой связи и телевещания «ТИС» и «Синтерра Медиа»; видеоконференцсвязь на объектах обеспечил «Ростелеком», а услуги мобильной радиосвязи в стандарте TETRA — сам НЦИ.

Материалы по теме Прощание с роумингом Этот термин решено устранить из законов и правительственных постановлений

Работа велась в сложных меняющихся условиях. За неполных четыре месяца мы должны были реализовать комплексный проект на отдаленных друг от друга территориях, в том числе организуя сеть «с нуля».

К работе было привлечено примерно одна тысяча специалистов «МегаФона», среди которых были наши лучшие инженеры и управленцы, работавшие на Олимпийских играх, саммитах ШОС и БРИКС.

Были ли нарекания со стороны контролирующих органов на момент сдачи объектов в эксплуатацию в связи с вашими недавними сбоями?

Во время проверки госкомиссией построенной «МегаФоном» инфраструктуры мы не получили ни одного нарекания, кроме того, комиссия с участием НЦИ, Минкомсвязи и Федерального казначейства высоко оценила готовность «МегаФона» к Кубку конфедераций.

Несмотря на то что к моменту начала матчей наши технические специалисты в кратчайшие сроки устранили последствия сбоев и сеть уже работала в штатном режиме, мы, понимая ответственность, предусмотрели дополнительные технологические решения для безотказной работы даже в пиковых нагрузках.

По инициативе «МегаФона» сеть была троекратно зарезервирована, что гарантировало ее отказоустойчивость. Для управления работой была создана отдельная проектная команда, в Санкт-Петербурге был развернут координационный центр по оперативному реагированию.

Мы задействовали мобильные базовые станции для усиления действующей инфраструктуры и в местах, где полноценное строительство базовых станций оказалось невозможным, использовали микро- и пико-базовые станции, фемтосоты. Мы обеспечили постоянный мониторинг созданной инфраструктуры с помощью собственного решения Life Control.

В общей сложности за прошедшие матчи на всех стадионах, принимавших Кубок конфедераций, в сети «МегаФона» фанаты проговорили более 1,2 миллиона минут — это больше двух лет беспрерывных разговоров. Общий интернет-трафик достиг примерно 20 террабайт.

Средняя скорость на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи составила около 20 мегабит в секунду на загрузку и 35 мегабит в секунду на скачивание. Максимальный рекорд скорости в 181 мегабит в секунду на загрузку был поставлен в сети 4G на матчах на стадионе «Фишт».

По итогам Кубка конфедераций мы обслужили 99 процента всего трафика. Это серьезное достижение, и его высоко оценили представители Минкомсвязи, оргкомитета чемпионата мира, FIFA. Наша основная задача сейчас — обеспечить такой же высокий уровень на чемпионате мира — 2018.

Как была организована связь на стадионах? Есть ли какая-то специфика?

К Кубку Конфедераций «МегаФон» обеспечил инфраструктурой для услуг фиксированной и мобильной связи стадионы в Казани, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге. На каждом стадионе мы выстраивали сеть с учетом архитектурных особенностей «чаш». Если в Москве и Санкт-Петербурге площадки более округлые, то «Фишт» оправдывает свое название и по форме похож на рыбу.

Тем не менее только за три матча Кубка на «Санкт-Петербург Арене», прилегающей к ней территории и фан-зоне абоненты, зарегистрированные в сети «МегаФона», проговорили по мобильным телефонам более 25,5 тысячи часов и сгенерировали свыше 10 тысяч гигабайт интернет-трафика с высоким качеством.

На финальном матче присутствовало более 42 тысяч зрителей, половина из них — наши абоненты. Они проговорили 144 тысячи минут и сгенерили более двух террабайт мобильного трафика. В Казани и в Сочи потребовался целый ряд улучшений: мы обеспечили «Казань Арену» стабильным приемом 4G, а также обновили инфраструктуру для «Фишта», разработав новую схему покрытия стадиона. Ожидаемо, самые высокие скорости были на стадионе в Сочи.

Какие новые технологические решения использовал «МегаФон»?

В Сочи мы первыми в мире установили развернутую распределенную антенную систему на основе оборудования Single DAS 2.0. производства Huawei. Аналогичное решение использовалось в гонконгском и парижском метро.

Уникальная система с низким энергопотреблением позволила «МегаФону» гибко управлять антенной системой стадиона, удаленно регулируя ее параметры. Это было особенно важно, поскольку на «Фиште» регулярно проходили тестовые футбольные мероприятия.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Благодаря этому решению наши специалисты оперативно интегрировали и настроили оборудование других операторов. При использовании обычных кабельных оперативных систем это было бы попросту невозможно. Участие в таком проекте дает команде колоссальную мотивацию, позволяет испытать себя.

Как проходит подготовка к чемпионату мира — 2018?

Кубок конфедераций позади, но расслабляться рано. Следующий этап — чемпионат мира, на котором мы ожидаем еще большего роста трафика. Мы уже сформировали план-график и наметили ряд мероприятий — планируем провести конкурсы на поставщиков оборудования, усилить и расширить проектную команду для работы на новых объектах.

Многие из решений, которые были успешно протестированы в ходе Кубка конфедераций, в том числе и административные схемы взаимодействия, будут применены в рамках чемпионата мира. В планах также организовать тестовые зоны 5G в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Мы надеемся, что болельщики в полной мере ощутят весь спектр эмоций, благодаря качественной инфраструктуре для услуг мобильной и фиксированной связи «МегаФона».

