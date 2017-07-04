«Оцениваю нашу работу на Кубке конфедераций на отлично»

Кубок конфедераций стал генеральной репетицией чемпионата мира по футболу, который Россия примет в 2018 году, не только для национальной сборной, но и для компаний, обеспечивающих проведение этого статусного мероприятия. Директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам «МегаФона» Сергей Буланча ответил на вопросы «Ленты.ру», касающиеся итогов работы оператора на Кубке конфедераций и подготовки к будущему мундиалю.
«Лента.ру»: Как вы оцениваете свое участие в обеспечении инфраструктуры на мероприятиях прошедшего Кубка конфедераций?
С.Буланча: Кубок конфедераций — это своего рода генеральная репетиция перед чемпионатом мира, который мы будем принимать в следующем году. Масштаб завершившихся соревнований был огромным. Четыре футбольные арены — в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге — стали площадками для проведения матчей, в которых приняли участие спортсмены из восьми стран и более 600 тысяч болельщиков со всего мира.
«МегаФон» стал поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры для услуг фиксированной и мобильной связи Кубка, победив в тендере Национального центра информатизации (НЦИ). Согласно контракту с НЦИ, мы должны были предоставить инфраструктуру для услуг фиксированной и мобильной связи на всех ключевых объектах соревнований, а это помимо стадионов еще и гостиницы проживания делегаций FIFA, команд и национальных футбольных ассоциаций, операционные центры, тренировочные площадки, транспортные станции и аэропорты.
При подготовке мы опирались на опыт, полученный при строительстве сети к Олимпиаде в Сочи и других экономических, политических и спортивных мероприятий международного значения. Мы построили многоуровневую, взаимоувязанную и отказоустойчивую систему инфраструктуры.
Благодаря этому организаторы и болельщики получили бесперебойную работу базовых услуг, качественный сигнал для видеотрансляций, возможность оказывать информационно-справочные услуги, организовывать пункты обслуживания абонентов, а также поддерживать «горячие» линии контактного центра для консультирования и решения технических проблем и взаимодействия со СМИ на русском и английском языках.
Поэтому участие «МегаФона» в обеспечении инфраструктуры для услуг фиксированной и мобильной связи этих соревнований я с чистой совестью оцениваю на «отлично».
С какими сложностями пришлось столкнуться при обеспечении связи?
При работе над проектом такого масштаба было крайне важно грамотно выстроить систему взаимодействия на всех уровнях. Она была максимально эффективной и прозрачной. Вся система кооперации была видна Федеральному казначейству и находилась под контролем государства. Ответственность за каждый шаг была очень высока.
Коммуникация велась сразу на несколько уровнях и с многими партнерами. Кроме «МегаФона», в проекте участвовали и другие поставщики информационных систем: компании «Даталайн», «Корпсофт», «Сател» и «Барс Груп», провайдеры спутниковой связи и телевещания «ТИС» и «Синтерра Медиа»; видеоконференцсвязь на объектах обеспечил «Ростелеком», а услуги мобильной радиосвязи в стандарте TETRA — сам НЦИ.
Работа велась в сложных меняющихся условиях. За неполных четыре месяца мы должны были реализовать комплексный проект на отдаленных друг от друга территориях, в том числе организуя сеть «с нуля».
К работе было привлечено примерно одна тысяча специалистов «МегаФона», среди которых были наши лучшие инженеры и управленцы, работавшие на Олимпийских играх, саммитах ШОС и БРИКС.
Были ли нарекания со стороны контролирующих органов на момент сдачи объектов в эксплуатацию в связи с вашими недавними сбоями?
Во время проверки госкомиссией построенной «МегаФоном» инфраструктуры мы не получили ни одного нарекания, кроме того, комиссия с участием НЦИ, Минкомсвязи и Федерального казначейства высоко оценила готовность «МегаФона» к Кубку конфедераций.
Несмотря на то что к моменту начала матчей наши технические специалисты в кратчайшие сроки устранили последствия сбоев и сеть уже работала в штатном режиме, мы, понимая ответственность, предусмотрели дополнительные технологические решения для безотказной работы даже в пиковых нагрузках.
По инициативе «МегаФона» сеть была троекратно зарезервирована, что гарантировало ее отказоустойчивость. Для управления работой была создана отдельная проектная команда, в Санкт-Петербурге был развернут координационный центр по оперативному реагированию.
Мы задействовали мобильные базовые станции для усиления действующей инфраструктуры и в местах, где полноценное строительство базовых станций оказалось невозможным, использовали микро- и пико-базовые станции, фемтосоты. Мы обеспечили постоянный мониторинг созданной инфраструктуры с помощью собственного решения Life Control.
В общей сложности за прошедшие матчи на всех стадионах, принимавших Кубок конфедераций, в сети «МегаФона» фанаты проговорили более 1,2 миллиона минут — это больше двух лет беспрерывных разговоров. Общий интернет-трафик достиг примерно 20 террабайт.
Средняя скорость на стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи составила около 20 мегабит в секунду на загрузку и 35 мегабит в секунду на скачивание. Максимальный рекорд скорости в 181 мегабит в секунду на загрузку был поставлен в сети 4G на матчах на стадионе «Фишт».
По итогам Кубка конфедераций мы обслужили 99 процента всего трафика. Это серьезное достижение, и его высоко оценили представители Минкомсвязи, оргкомитета чемпионата мира, FIFA. Наша основная задача сейчас — обеспечить такой же высокий уровень на чемпионате мира — 2018.
Как была организована связь на стадионах? Есть ли какая-то специфика?
К Кубку Конфедераций «МегаФон» обеспечил инфраструктурой для услуг фиксированной и мобильной связи стадионы в Казани, Сочи, Москве и Санкт-Петербурге. На каждом стадионе мы выстраивали сеть с учетом архитектурных особенностей «чаш». Если в Москве и Санкт-Петербурге площадки более округлые, то «Фишт» оправдывает свое название и по форме похож на рыбу.
Тем не менее только за три матча Кубка на «Санкт-Петербург Арене», прилегающей к ней территории и фан-зоне абоненты, зарегистрированные в сети «МегаФона», проговорили по мобильным телефонам более 25,5 тысячи часов и сгенерировали свыше 10 тысяч гигабайт интернет-трафика с высоким качеством.
На финальном матче присутствовало более 42 тысяч зрителей, половина из них — наши абоненты. Они проговорили 144 тысячи минут и сгенерили более двух террабайт мобильного трафика. В Казани и в Сочи потребовался целый ряд улучшений: мы обеспечили «Казань Арену» стабильным приемом 4G, а также обновили инфраструктуру для «Фишта», разработав новую схему покрытия стадиона. Ожидаемо, самые высокие скорости были на стадионе в Сочи.
Какие новые технологические решения использовал «МегаФон»?
В Сочи мы первыми в мире установили развернутую распределенную антенную систему на основе оборудования Single DAS 2.0. производства Huawei. Аналогичное решение использовалось в гонконгском и парижском метро.
Уникальная система с низким энергопотреблением позволила «МегаФону» гибко управлять антенной системой стадиона, удаленно регулируя ее параметры. Это было особенно важно, поскольку на «Фиште» регулярно проходили тестовые футбольные мероприятия.
Благодаря этому решению наши специалисты оперативно интегрировали и настроили оборудование других операторов. При использовании обычных кабельных оперативных систем это было бы попросту невозможно. Участие в таком проекте дает команде колоссальную мотивацию, позволяет испытать себя.
Как проходит подготовка к чемпионату мира — 2018?
Кубок конфедераций позади, но расслабляться рано. Следующий этап — чемпионат мира, на котором мы ожидаем еще большего роста трафика. Мы уже сформировали план-график и наметили ряд мероприятий — планируем провести конкурсы на поставщиков оборудования, усилить и расширить проектную команду для работы на новых объектах.
Многие из решений, которые были успешно протестированы в ходе Кубка конфедераций, в том числе и административные схемы взаимодействия, будут применены в рамках чемпионата мира. В планах также организовать тестовые зоны 5G в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Мы надеемся, что болельщики в полной мере ощутят весь спектр эмоций, благодаря качественной инфраструктуре для услуг мобильной и фиксированной связи «МегаФона».