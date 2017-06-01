«МегаФон» и Huawei установили рекорд скорости мобильного интернет-соединения

В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «МегаФон» и Huawei установили абсолютный рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 Гигабит в секунду. Об этом говорится в сообщении мобильного оператора.

«Можно много рассуждать и фантазировать о том, как интернет будет развиваться в будущем, но уже сегодня мы можем сказать, что 5G придет в Россию совсем скоро», — заявил Сергей Солдатенков, генеральный директор «МегаФона».

Он отметил, что в 2018 году в России пройдет Чемпионат мира по футболу и «этот турнир станет самым быстрым в истории».

«МегаФон» и Huawei на своем стенде представили базовую станцию пятого поколения в действии, для чего был задействован режим работы TDD в частотном диапазоне 70 ГГц (E-Band) с шириной полосы 2 ГГц.

Сети 5G помимо высокой скорости также обеспечивают беспрецедентно низкие задержки передачи данных (до 1мс), что открывает новые возможности по применению технологии 5G в различных сферах жизни. Одно из таких направлений — беспилотное вождение, где скорость реакции является критичным фактором.

Сети пятого поколения позволят реализовать сервисы, способные повысить конкурентоспособность всей экономики страны. Десятки самых разных отраслей смогут существенно снизить издержки, увеличить производительность труда и высвободить человеческий потенциал для творческой созидательной работы, что в сумме повысит эффективность экономики и значительно увеличит качество жизни людей. Уже сегодня «МегаФон» направляет значительные силы на изучение и внедрение передовых идей, подчас даже опережая ведущие телеком-компании из наиболее развитых стран.

Также стало известно, что компании РЖД и «МегаФон» в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в области развития услуг связи и Интернета Вещей. Подписи под документом поставили директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин и операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова.

Компании планируют развивать сотрудничество для обеспечения покрытия сети связи и беспроводного доступа в интернет для пассажиров высокоскоростных поездов и поездов дальнего следования по всей сети железных дорог. Еще одним направлением сотрудничества компаний станет разработка и осуществление проектов в области Интернета Вещей (IoT), например, внедрение «умной» технологии сбора и передачи информации о состоянии объектов инфраструктуры без участия человека.

«У «МегаФона» есть технологии и опыт для того, чтобы поддержать стратегию развития информационных технологий «РЖД». Например, мы можем предложить решения в области изучения и оптимизации пассожиропотоков, мониторинга износа и проактивной аналитики с помощью анализа больших данных, — отметила Анна Серебряникова, операционный директор компании «МегаФон». — Мы продолжим развивать в «Сапсанах» доступ в Интернет через Wi-Fi и предложим абонентам доступ к информационно-развлекательной системе поезда».