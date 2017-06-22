Бизнес
 

Операционный директор назвала качество связи главным приоритетом «МегаФона»

Перейти в «Мою Ленту»

Операционный директор компании «МегаФон» Анна Серебряникова в интервью «Коммерсанту» рассказала о причинах массового сбоя в работе сети, произошедшего в середине мая. Материал опубликован на сайте издания в четверг, 22 июня.

По словам топ-менеджера, к неполадкам привела некорректная работа системы HP UDR (User Data Repository).

«Это так называемый домашний регистр, который связывает технологическую сеть и биллинг. К сожалению, алгоритм резервирования сработал неадекватно. Некорректная работа программного обеспечения вызвала перегрузку серверов этой системы», — пояснила Серебряникова, отметив, что общий срок сбоя составил семь часов.

Она при этом отметила, что оператор совместно с компанией Hewlett-Packard с 2013 года разрабатывает не имеющее аналогов технологическое решение, позволяющее управлять мобильными сервисами в сотовой сети с серверной платформы.

«Это единственная на рынке система, способная объединить всю абонентскую базу в единое целое с возможностями единовременного запуска услуг и продуктов в разных регионах, единым управлением учетными данными по всей стране, в будущем — с бесшовным переходом с 4G на 5G на абонентских терминалах. Мы возлагаем на нее большие надежды, это довольно смелое решение, и возможно, мы не учли, что небольшие уязвимости в системе могут привести к таким серьезным последствиям. Чтобы это осознать, нам хватило 19 мая», — рассказала операционный директор.

В то же время она подчеркнула, что для «МегаФона» главным приоритетом остается качество связи.

13 июня в сети сотовой связи «МегаФон» случился сбой, в результате которого возникли проблемы с использованием голосовой связи. До этого массовые неполадки в сети происходили в середине мая. Тогда на отсутствие связи жаловались пользователи в Москве, Нижнем Новгороде, Тольятти, Уфе, Рязани и других городах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Качество связи для нас остается главным приоритетом»
В сети «МегаФона» произошел новый сбой
Абоненты «Мегафона» остались без связи
Последние новости
Трамп предложил оборудовать стену на границе с Мексикой солнечными батареями
Россиянам рекомендовали привиться от гепатита А из-за европейских геев
Трое жителей Астраханской области умерли от отравления спиртом
Эмма Уотсон и «Книжные феи» спрятали в Париже «Рассказ служанки»
Россиянина Бобровского признали лучшим вратарем НХЛ сезона-2016/17
Операционный директор назвала качество связи главным приоритетом «МегаФона»
Московские автомобилисты-нарушители избили сотрудника Росгвардии  
Другие материалы рубрики
Бизнес07:1321 июня

Нулевой вариант

Россияне неожиданно полюбили безалкогольное пиво
18:0121 июня

В «Роснефти» назвали провокацией ходатайство об отзыве иска к АФК «Система»

20:4214 июня

Apple согласилась ремонтировать iPhone в России

20:4621 июня

В «Газпроме» рассказали о решении проблем с поставками российского газа в Польшу

Бизнес07:1915 июня

Топливный баланс

Оптовые цены на бензин снизились, но бизнесу не удастся сократить издержки
16:3021 июня

В «Аэрофлоте» сочли дискредитирующей информацию о задержании менеджера компании

19:1314 июня

Киев нашел способ заблокировать поставки донбасского угля в Европу

19:3521 июня

АФК «Система» попросила Центробанк расследовать попытку манипуляции акциями

Бизнес10:1620 июня

Топливо нон грата

Какое будущее ждет дизельный транспорт
13:4021 июня

Subaru отзовет 24 тысячи машин в России из-за дефекта подушек безопасности

19:1014 июня

Суд признал незаконной выплату вознаграждений бывшему руководству «Башнефти»

18:0321 июня

Глава ВТБ назвал американских коллег «хорошими партнерами»

Россия
Участники акции «Бессмертный полк» в Берлине«Нацисты тоже творили мифы из прошлого»
Что мешает России и Германии примириться со своей исторической памятью
Владимир ПутинПровели внеклассную работу
Как прошла первая встреча Путина с наставниками выпускников
Трое жителей Астраханской области умерли от отравления спиртом
В Сергиевом Посаде произошло массовое отравление метанолом
Шостакович, Хокинг и Мао Цзэдун
Известные люди — жертвы неизлечимой болезни
Вместо креста в московском парке «Торфянка» решили установить монумент лосю
Число жертв отравления метанолом в Сергиевом Посаде увеличилось до трех
Все материалы
Мир
Старикам здесь не место
В Швейцарии хотят разрешить эвтаназию пожилым людям
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Австралия объявила о возобновлении авиаударов по Сирии
Иракский премьер назвал подрыв мечети в Мосуле признанием боевиками ИГ поражения
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
Европейцы хотят развестись с Британией по-жесткому
Скорее жив, чем мертв
В Пекине главы МИД стран БРИКС доказывали, что хоронить этот клуб еще рано
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и Дональд ТрампВ гостях у сказки
Почему Петра Порошенко принимали в Овальном кабинете лишь пять минут
В Киеве прошел митинг против занимающихся вымогательствами националистов
Активист Майдана подтвердил факт стрельбы по спецназу со стороны оппозиционеров
Три десятка хлопков Порошенко на встрече с Трампом озадачили соцсети
Кишиневский суд приговорил мужа певицы Жасмин к 7,5 годам тюрьмы
Мэр Львова задумался об эвакуации детей из-за мусорного коллапса в городе
В Киеве пожаловались на грядущие убытки из-за строительства Крымского моста
Все материалы
Финансы
Благословенные санкции
Как «русофобия» США и ЕС влияет на рубль и российскую экономику
Ткачев исключил возвращение турецких помидоров в Россию
Сбербанк отказался выдавать карту клиенту со слишком длинной фамилией
Инфляция с начала года достигла двух процентов
На Летнем кампусе РАНХиГС выступят ведущие мировые экономисты и бизнесмены
Рублю предрекли падение в третьем квартале
Число выданных кредиток в России выросло на 23 процента
Все материалы
Бизнес
Нулевой вариант
Россияне неожиданно полюбили безалкогольное пиво
Никита Кричевский: Переход наличности vs. переход на личности
О качестве независимых директоров в российских компаниях
Топливо нон грата
Какое будущее ждет дизельный транспорт
В «Роснефти» назвали провокацией ходатайство об отзыве иска к АФК «Система»
В «Газпроме» рассказали о решении проблем с поставками российского газа в Польшу
В «Аэрофлоте» сочли дискредитирующей информацию о задержании менеджера компании
АФК «Система» попросила Центробанк расследовать попытку манипуляции акциями
Все материалы
Силовые структуры
Советский боец под Сталинградом, осень 1942 года.Сколько их было
Когда поставят точку в подсчете потерь Красной армии в войне
«В крови ребенка действительно был алкоголь»
Монолог судмедэксперта о подмене анализов погибшего мальчика из Балашихи
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
В Париже напали на главу делегации «Рособоронэкспорта» на авиасалоне в Ле-Бурже
Суд арестовал имущество семьи бывшего главы Удмуртии Соловьева
Присяжные признали виновными всех фигурантов дела «банды чистильщиков»
Сотрудник почтовой компании на Ямале обокрал свое отделение на миллион рублей
Все материалы
Наука и техника
Кистью и краской
Неизвестные кадры Великой Отечественной через призму советской ретуши
Новая синтетика
Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
Ждите гостей
Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути
Назван самый полезный компонент средиземноморской диеты
Болеющим гриппом беременным женщинам пообещали особенных детей
Тоже спорт
Чем запомнился российский киберспортивный турнир мирового уровня
Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран»Деньги в небо
Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете
Все материалы
Спорт
Не стыдно и обидно
Гол Криштиану стал единственным в игре Роcсия — Португалия на Кубке конфедераций
Федор Емельяненко «Трамп не пропустил ни одного боя Емельяненко»
Глава Международной федерации самбо о включении вида в программу ОИ и политике
Глава МОК рассказал о планах ввести антироссийские санкции за ОИ-2014
Карьера хоккеиста «Чикаго» оказалась под угрозой из-за аллергии на экипировку
Аршавин забил мяч в полуфинале Кубка Казахстана
Сборная Мексики обыграла Новую Зеландию на Кубке конфедераций
Акинфеев взял на себя вину за пропущенный от Роналду мяч в матче с португальцами
Все материалы
Культура
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Угадай страну по фото
Россия: бескрайние просторы, бездомные собаки
Трэшкультура
Можно ли считать мусор искусством
Вышел трейлер фильма «До костей» про борьбу девушки с анорексией
Эмма Уотсон и «Книжные феи» спрятали в Париже «Рассказ служанки»
Алексиевич объяснила слова о понимании убийц Олеся Бузины
Вышел второй экшен-трейлер новой «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Алексей НавальныйСтримы, злоба, Telegram
Как сторонники Навального блокируют интернет и транслируют протесты оппозиции
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
В сеть утекли секретные документы ФБР о толстых и опасных фанатах настольных игр
Пообещавший уничтожить людей робот рассказал о своем идеальном мужчине
Американский телеведущий послал Трампу 297 копий фильма про больного СПИДом гея
РЕН ТВ воссоздаст на Поклонной горе мир «Игры престолов»
Не подарили, а намайнил
Россияне проспали очередную возможность заработать миллионы
Все материалы
Ценности
«Отсутствие денег заставляет заниматься незаконными вещами»
Как у грузина из Якутии сбылась русская мечта
Летящие вместо
Кто отбирает клиентов у традиционных операторов бизнес-авиации
Dyson заключил суперфен для волос в кожаный кейс
Алена Ахмадуллина представила демократичную линию одежды
Hermes сделал золотые «панковские» булавки
Объявлена дата премьеры нового кроссовера Jaguar
Самый борзый автобот
Практический опыт приручения трансформера Бамблби
Все материалы
Путешествия
Эко невидаль
Лучшие курорты мира для тех, кто заботится о природе
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Названы самые роскошные маршруты россиян на лето
Россиянам рекомендовали привиться от гепатита А из-за европейских геев
Чиновники начали публиковать списки задерживающих чартеры авиакомпаний
Назван европейский город с самым дешевым пивом
Всем пляжам пляж
Как выглядит ялтинская прибрежная зона, удостоенная «Голубого флага»
Все материалы
Из жизни
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
Миллениалы в бегах
Куда иммигрировать молодому россиянину, мечтающему жить за границей
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Рыболов отыскал отправителя записки из выброшенной на берег бутылки
В США 16-килограммовый кот Симба нашел новый дом
Шпагатом не удивишь
Самые популярные и эпатажные тренды в мире йоги
В Австрии поймали голого вора
Все материалы
Кроссоверы, которые пора привезти в Россию
Любите кроссоверы? Вот еще несколько крутых моделей, которые не продаются у нас
Место, где делают Aston Martin
Мы съездили на разведку в штаб-квартиру Aston Martin и узнали много интересного
7 фактов о самом быстром Porsche 911
Все, что нужно знать о крутейшем спорткаре из Штутгарта
22 отменных хэтчбека, которых нет в России
Но которые стоило бы к нам привезти
В автомобили каршеринга установят алкотестеры
Tesla Model S проехала без подзарядки 900 километров
«АвтоВАЗ» сделал дорогой XRay с кожей и алькантарой
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы