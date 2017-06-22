Операционный директор назвала качество связи главным приоритетом «МегаФона»

Операционный директор компании «МегаФон» Анна Серебряникова в интервью «Коммерсанту» рассказала о причинах массового сбоя в работе сети, произошедшего в середине мая. Материал опубликован на сайте издания в четверг, 22 июня.

По словам топ-менеджера, к неполадкам привела некорректная работа системы HP UDR (User Data Repository).

«Это так называемый домашний регистр, который связывает технологическую сеть и биллинг. К сожалению, алгоритм резервирования сработал неадекватно. Некорректная работа программного обеспечения вызвала перегрузку серверов этой системы», — пояснила Серебряникова, отметив, что общий срок сбоя составил семь часов.

Она при этом отметила, что оператор совместно с компанией Hewlett-Packard с 2013 года разрабатывает не имеющее аналогов технологическое решение, позволяющее управлять мобильными сервисами в сотовой сети с серверной платформы.

«Это единственная на рынке система, способная объединить всю абонентскую базу в единое целое с возможностями единовременного запуска услуг и продуктов в разных регионах, единым управлением учетными данными по всей стране, в будущем — с бесшовным переходом с 4G на 5G на абонентских терминалах. Мы возлагаем на нее большие надежды, это довольно смелое решение, и возможно, мы не учли, что небольшие уязвимости в системе могут привести к таким серьезным последствиям. Чтобы это осознать, нам хватило 19 мая», — рассказала операционный директор.

В то же время она подчеркнула, что для «МегаФона» главным приоритетом остается качество связи.

13 июня в сети сотовой связи «МегаФон» случился сбой, в результате которого возникли проблемы с использованием голосовой связи. До этого массовые неполадки в сети происходили в середине мая. Тогда на отсутствие связи жаловались пользователи в Москве, Нижнем Новгороде, Тольятти, Уфе, Рязани и других городах.

