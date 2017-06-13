В сети «МегаФона» произошел новый сбой  

В Москве и ряде других городов России наблюдаются временные сложности с голосовой связью в сети «МегаФона». Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора в Telegram.

«Технические специалисты проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы», — сказано в тексте.

Уточняется, что успешность дозвона снизилась на 20-30 процентов. При этом утверждается, что мобильный интернет работает стабильно. Возобновить полноценную работу сети оператор обещает в ближайшее время.

Клиенты мобильного оператора Yota, работающего на инфраструктуре «МегаФона», также испытывают проблемы со связью в нескольких регионах, в том числе в Москве, передает Rambler News Service.

Предыдущий сбой в сети «МегаФона», затронувший и абонентов Yota, произошел 19 мая. Тогда на отсутствие связи жаловались пользователи в Москве, Нижнем Новгороде, Тольятти, Уфе, Рязани и других городах. Причиной, как поясняла пресс-служба оператора, стала авария на одном из элементов сетевого оборудования. В тот же день работа сети была возобновлена.