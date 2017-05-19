СМИ узнали подробности о сбое в сети «Мегафона»

Сбой, лишивший связи абонентов «Мегафона» в Москве и ряде других городов России, произошел из-за неполадок в системе HLR (Home Location Register). Данный аппаратный комплекс регистрирует абонентов в сети, обслуживает работу 2G и 3G и представляет собой большую базу данных. Об этом в пятницу, 19 мая, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Издание поясняет, что в случае возникновения проблем в HLR базовые станции не могут найти SIM-карту абонента, а значит, она не будет функционировать, в том числе в роуминге. При этом представитель «Мегафона» в беседе с «Ведомостями» эту информацию комментировать отказался.

Ранее оператор заявил, что причиной сбоя стала авария на одном из элементов сетевого оборудования. Подробности привести там отказались, но уточнили, что к вирусной атаке WannaCry произошедшее не имеет отношения.

Массовый сбой в сети «Мегафон» произошел 19 мая. В то же время абонентам доступны звонки через мессенджеры. Неполадки также затронули и Yota, работающую на инфраструктуре оператора. Когда проблема будет устранена, не сообщается.