«Мегафон» объяснил сбой в сети

Причиной сбоя в сети «Мегафона», произошедшего 19 мая, стала авария на одном из элементов сетевого оборудования. Об этом говорится в сообщении оператора в Telegram, его цитирует РИА Новости.

В компании также отметили, что не имеют оснований связывать данные сбои с вирусной атакой WannaCry, начавшейся по всему миру около недели назад.

Днем 19 мая абоненты «Мегафона» начали жаловаться в соцсетях на полное отсутствие связи. О сбоях сообщали жители Москвы, Нижнего Новгорода, Тольятти, Уфы, Самары, Рязани и других городов. Оператор подтвердил наличие неполадок, сообщив, что звонки через мессенджеры по-прежнему доступны.

Затем о сбоях в сети заявила Yota, работающая на инфраструктуре «Мегафона». В «Билайне», МТС и Tele2 рассказали, что работают в штатном режиме.