«Мегафон» отчитался о полном восстановлении работы сети в Москве

«Мегафон» полностью восстановил сеть в Москве после сбоя, произошедшего днем 19 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора в Telegram.

«Сеть "Мегафона" в Москве полностью восстановлена. Голосовая связь, СМС и мобильный интернет работают в нормальном режиме», — указывает пресс-служба.

Ранее «Мегафон» сообщил о восстановлении связи в Самаре, Казани и Саратове.

Газета «Ведомости» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что сбой, лишивший связи абонентов «Мегафона» в Москве и ряде других городов России, произошел из-за неполадок в системе HLR (Home Location Register). Данный аппаратный комплекс регистрирует абонентов в сети, обслуживает работу 2G и 3G и представляет собой большую базу данных.

Представители оператора заявили, что причиной сбоя стала авария на одном из элементов сетевого оборудования. Подробности привести там отказались, но уточнили, что к вирусной атаке WannaCry произошедшее не имеет отношения.

Массовый сбой в сети «Мегафон» произошел 19 мая. Неполадки также затронули и Yota, работающую на инфраструктуре оператора.