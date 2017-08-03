«Вымпелком» заплатит «Мегафону» больше миллиарда рублей за салоны «Евросети»

В рамках соглашения по разделу ретейлера электроники «Евросеть» компания «Вымпелком» выплатит около 1,25 миллиарда рублей «Мегафону». Об этом со ссылкой на холдинг VEON (включает «Вымпелком»), в четверг, 3 августа, сообщает «Интерфакс».

Договор с «Мегафоном» приведет к усилению монобрендовой стратегии «Вымпелкома», позволив компании более чем в два раза расширить свою розничную сеть в России. При этом в настоящее время у нее более 1,5 тысячи собственных салонов, напоминает агентство.

Как ожидается, сделка будет закрыта после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы.

Материалы по теме Прощание с роумингом Этот термин решено устранить из законов и правительственных постановлений

В июле 2017 года «Мегафон» сообщил о намерении выкупить у «Вымпелкома» 50 процентов «Евросети», доведя свою долю до 100 процентов. В свою очередь, «Вымпелком» собирался приобрести половину розничных салонов сети. При этом отмечалось, что «Евросеть» останется на рынке как операционная компания.

«Евросеть» — крупная сеть салонов связи, ретейлер электроники (всего около четырех тысяч точек). С декабря 2012 года на паритетных началах она контролируется «Вымпелкомом» и «Мегафоном».