Выручка «МегаФона» выросла во втором квартале 2017 года

Компания «МегаФон» опубликовала данные финансовой отчетности за второй квартал 2017 года, в которой консолидировала результаты Mail.Ru Group.

Компания отмечает, что консолидированная выручка группы за указанный период выросла до 89,68 миллиарда рублей. Операционная прибыль выросла до 15,7 миллиарда рублей по сравнению с таким же периодом прошлого года (14,2 миллиарда рублей), при этом снизилась скорректированная чистая прибыль. Увеличился CAPEX, а также вырос свободный денежный поток для акционеров.

Что касается телеком-сегмента, то сервисная выручка показала рост благодаря сохранению мобильной выручки и росту выручки от фиксированных услуг связи. Кроме того, впервые за пять последних кварталов мобильная выручка телеком-сегмента прекратила снижение.

Консолидированная выручка телеком-сегмента незначительно снизилась, в основном, из-за снижения продаж абонентского оборудования и аксессуаров. Это обусловлено сокращением числа собственных салонов продаж и пересмотром ассортимента товаров в розничной сети в сторону более высокомаржинальных абонентских устройств с качественными подключениями.

Выручка от мобильной передачи данных выросла за счет роста потребления клиентами услуг передачи данных и перехода «МегаФона» от безлимитных тарифных планов к более выгодным предложениям, учитывающим интересы пользователей - инновационной тарифной линейке «Включайся!».

Выручка от услуг фиксированной связи сохранила рост благодаря увеличению клиентской базы сегментов B2B и B2G.

Как отмечает оператор связи, показатель OIBDA вырос за счет смещения приоритетов в сторону более маржинальных сегментов и снижения продаж телефонов и аксессуаров, традиционно считающихся низкомаржинальными. Также на этот показатель оказало влияние сокращение затрат на аренду каналов в результате отказа от использования дорогостоящих спутниковых каналов в пользу более дешевых наземных.

OIBDA вырос также за счет более низких расходов на рекламу по сравнению с расходами во втором квартале 2016 года, связанными с рекламными кампаниями на телевидении и в кинотеатрах в рамках репозиционирования бренда компании на рынке. Также на показатель повлияло существенное естественного снижения налоговых начислений по сравнению с начислениями во втором квартале 2016 года, когда проходила налоговая проверка дочерней компании в Таджикистане.

Абонентская база «МегаФона» продолжает расти, отмечает компания. «При этом важно подчеркнуть, что компания переходит от наращивания абонентской базы к привлечению цифровых абонентов, повышению лояльности существующих клиентов и росту доходности, генерируемой абонентами в течение срока жизни в сети (LTV) и увеличению маржинальности», - говорится в сообщении. Растет как количество пользователей, так и трафик, который они создают. Более половины трафика в сети «МегаФона» проходит в 4G сети. В два раза год к году вырос объем пропускаемого 4G трафика. Уровень потребления трафика в месяц (DSU) на абонента вырос в 1,5 раза год к году. Сеть «МегаФона» — самая большая по количеству БС всех стандартов, в том числе 4G.

«Мы постоянно работаем над повышением эффективности наших каналов продаж наряду с поддержанием отличного качества обслуживания клиентов в розничной сети, — говорится в сообщении оператора связи. — В соответствии со стратегией развития нашей розничной сети во втором квартале 2017 года мы достигли соглашения с компанией VEON о прекращении совместной деятельности в рамках бизнеса «Евросети»».

VEON приобретет права на половину договоров аренды «Евросети» приблизительно для 2 тысяч салонов продаж без оборудования и запасов. «МегаФон» получит 50 процентов доли VEON в «Евросети» и доведет таким образом до 100 п роцентов свою долю владения в ней. «Евросеть» продолжит свою деятельность как операционная компания. VEON также заплатит денежное вознаграждение в сумме 1,25 миллиарда рублей. Компания планирует завершить сделку к концу этого года, поскольку она требует выполнения определенных отложенных условий для ее закрытия.

«Мы совершили сделку по Евросети в 2012 году, когда была совершенно другая конъюнктура на рынке. Покупка позволила нам существенно снизить стоимость привлечения абонента, нарастить долю на рынке. Кроме того, в рамках завершения сотрудничества с VEON мы получаем в пользование только половину салонов. Разница приводит к переоценке в отчетности и списанию. Убыток является не операционным, носит неденежный бумажный характер и никак не влияет на свободный денежный поток «МегаФона», показатель OIBDA долговую нагрузку и на дивидендную емкость», — прокомментировал сделку финансовый директор компании «МегаФон» Геворк Вермишян.

Прогноз компании на 2017 год остается без изменений. «МегаФон» сохраняем рост сервисной выручки на уровне 2016 года и ожидает, что показатель OIBDA составит 112-118 миллиардов рублей. Капитальные затраты «МегаФона» на 2017 год прогнозируются в пределах 55-60 миллиардов рублей.