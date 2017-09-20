«МегаФон» запустил IT-решение по учету ресурсов ЖКХ

«МегаФон» первым в России запустил комплексное решение по дистанционному контролю и учету ресурсов ЖКХ на основе стандарта NB-IoT в инновационном городе «Иннополис». Об этом сообщается в пресс-релизе оператора, поступившем в «Ленту.ру».

В «МегаФоне» отмечают, что повышение эффективности отрасли ЖКХ сегодня активно обсуждается на уровне правительства, а тенденции замены механических приборов учета ресурсов и внедрение технологий интеллектуальных измерений наблюдаются во всем мире. При этом данная сфера — одна из точек роста интернета вещей.

«Мы последовательно развиваем технологии, которые востребованы нашими корпоративными клиентами. Внедрение интеллектуальных решений, таких как дистанционный мониторинг и контроль за потребляемыми ресурсами, соответствует государственному курсу на повышение эффективности отрасли ЖКХ. Как результат — создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, оптимальные механизмы управления жилищным фондом и внедрение ресурсосберегающих технологий. Мы разделяем эти планы и уверены, что наше решение позволит отрасли ЖКХ меняться быстрее и качественнее», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.

Внедряемое в «Иннополисе» решение «МегаФона» открывает новые возможности как для компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства и управляющих компаний, так и для потребителей.

Они смогут отслеживать потребление ресурсов, автоматически собирать и передавать данные в службы ЖКХ, просматривать их в защищенном облачном интерфейсе, оплачивать коммунальные услуги в режиме онлайн, а также избежать ошибок в начислениях и предотвратить мошенничество.

«Татарстан по праву пользуется репутацией технологического лидера, а "Иннополис" — сосредоточия ИТ кадров и компаний. Мы рады, что "МегаФон" сделал выбор в нашу пользу, и именно "Иннополис" стал первым городом России, в котором запущена в эксплуатацию сеть NB-IoT», — сказал мэр города «Иннополис» Руслан Шагалеев. Он также уточнил, что в этом проекте «МегаФон» выступает не только как оператор связи, но и в качестве интегратора. По словам Шагалеева, в ближайших планах —дистанционный учет расхода коммунальных ресурсов во всем городе, а также интеграция с сайтом Госуслуг.

Стандарт NB-IoT «МегаФон» запускает совместно с компанией Huawei. Он имеет ряд технологических преимуществ: работает в лицензируемом диапазоне частот (гарантирована надежность, безопасность и непрерывность передачи данных), сигнал NB-IoT обладает повышенной проникаемостью и дальностью распространения, а емкость сети позволяет подключить к одной базовой станции нескольких десятков тысяч устройств. По прогнозам iKS-Consulting, к концу 2017 года общее количество sim-карт в ЖКХ в России вырастет до двух миллионов, а к 2020 году — до 5,2 миллиона.