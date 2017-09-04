«Мегафон» опроверг информацию об отставке гендиректора компании Солдатенкова

Компания «Мегафон» опровергла информацию о возможном уходе ее генерального директора Сергея Солдатенкова, говорится в пресс-релизе, полученном «Лентой.ру».

Таким образом, факты, представленные в статье газеты «Ведомости», не имеют под собой основания и не соответствуют действительности.

В «Мегафоне» отмечают, что постановка вопроса об уходе Соладтенкова выглядит особенно странно, в контексте представленных финансовых результатов компании за второй квартал 2017 года. Эти данные были позитивно восприняты инвестиционным сообществом и акционерами компании: акции компании после выпуска отчетности выросли на 6,6 процента.

Кроме того, сервисная выручка и выручка от мобильных услуг прекратили снижаться впервые за пять последних кварталов. Также положительную динамику продемонстрировал и показатель OIBDA впервые за последние 7 кварталов: он увеличился на 3,6 процента год к году, приросла и абонентская база. Рентабельность бизнеса оператора по результатам полугодия остается достаточно высокой на рынке.

Председатель совета директоров «Мегафона» Иван Стрешинский отметил, что «акционеры удовлетворены тем, как развивается Компания, и поддерживают ее руководство и лично Сергея Солдатенкова».

«Грамотная реализация новой стратегии руководством компании во втором квартале позволила развернуть отрицательные тренды отрасли — ситуация в бизнесе компании и на рынке показала первые сигналы улучшения», — резюмировал Стрешинский.

Помимо всего прочего, именно под руководством Солдатенкова «Мегафон» заключил исторически важную сделку по приобретению контрольного пакета голосующих акций в Mail.Ru Group. Благодаря этому компания выполнила свои обязательства перед инвесторами, а общие общие выплаченные дивиденды за 2016 год суммарно составили 40 миллиардов рублей.

В связи этим в пресс-службе компании отмечают, что предположения о возможно уходе Солдатенкова из «Мегафона» по причине слабых финансовых результатов квартала беспочвенны. В том числе и потому, что стратегия развития компании до 2020 года была представлена лишь в конце мая 2017 года, и она реализуется под руководством Солдатенкова.

В «Мегафоне» отмечают, что для отставки или смены генерального директора компании, должен быть соблюден, как минимум, ряд корпоративных процедур: решение должно получить одобрение совета директоров и собрания акционеров. По итогам деятельности Компании во втором квартале 2017 года нареканий от акционеров не получено. Бизнес «МегаФона» развивается в рамках финансовых прогнозов, руководство компании уверено в выбранной стратегии и чувствует себя спокойно.