Экс-глава Citigroup предсказал исчезновение трети рабочих мест в банках

Банковская индустрия сократит около 30 процентов рабочих мест в течение ближайших пяти лет. Такой прогноз дал бывший руководитель банка Citigroup (возглавлял группу во время кризиса 2008 года) Викрам Пандит, сообщает Bloomberg.

По его словам, виновным за такое развитие событий будут роботизация и искусственный интеллект. Данная цифра означает, что в США будут сокращены около 770 тысяч банковских сотрудников, а в Европе — около миллиона.

В июне глава крупнейшего банка США JP Morgan Джейми Даймон заявил, что не стоит преувеличивать сокращение рабочих мест в связи с распространением новых технологий. По его словам, количество сотрудников в его организации продолжит расти, в первую очередь за счет инженеров и программистов.

Материалы по теме Разделен и сломлен Греф предсказал трансформацию экономики и разрушение традиционных банков

В январе стало известно, что Сбербанк намерен уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. Еще в конце 2016 года заработал робот-юрист, который сам составляет исковые заявления по физическим лицам. Кроме того, Сбербанк объявлял о сокращении восьми процентов сотрудников в результате перехода к онлайн-банкингу.

В июле 2016 года Банк России предсказал, что половина отделений банков по всему миру закроется в течение ближайших 10 лет, а их сотрудники останутся без работы из-за внедрения новых технологий. По мнению президента Сбербанка Германа Грефа, через три-пять лет традиционная банковская система радикально изменится из-за инновационных технологий.