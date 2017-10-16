Лавров призвал молодежь научить политиков договариваться

Участники международного фестиваля молодежи и студентов в Сочи способны компенсировать то, о чем пока не могут договориться политики на взрослом уровне. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе состоявшей в рамках мероприятия дискуссии «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир». Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 16 октября.

«Надо использовать фестиваль и подобные мероприятия, культурный и образовательный обмен, чтобы новое поколение политиков научилось слушать друг друга, учитывать подходы своего партнера при принятии решений. Благодаря культурному образовательному обмену понимаешь изнутри людей, с которыми ты будешь взаимодействовать», — сказал Лавров.

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Министр подчеркнул, что необходимо преодолевать «расклад, когда политики принимают решения во вред своему народу». Для этого, в том числе необходимо узнавать культуру, историю, происхождение традиций, отметил он. Лавров также уточнил, что МИД оказывает инициаторам подобных проектов только морально-политическую поддержку.

В воскресенье, 15 октября, в Сочи стартовал Фестиваль молодежи и студентов под лозунгом: «Мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!». Мероприятие открыл президент России Владимир Путин. В ходе выступления он заявил, что барьеры бессильны перед дружбой, а человеческое общение не зависит от политических, национальных и религиозных различий.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России в третий раз. В 1957 и 1985 годах его принимала Москва. Мероприятие в Сочи продлится до 22 октября, в нем принимают участие около 30 тысяч человек из 180 стран.

