Берега Байкала и Куршской косы оказались усеяны окурками и пластиком

Большая часть мусора на берегу Байкала — это пластиковые бутылки и пенопласт, а на Куршской косе — окурки и пакеты от чипсов, выяснили специалисты российского отделения Greenpeace.

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Экологи исследовали более шести тысяч фрагментов мусора, собранного на побережьях Байкала и Балтийского моря. 86 процентов отходов возле озера оказались пластиковыми, преимущественно одноразового использования. Самым частым загрязнителем — 17 процентов от всего объема — стали пластиковые бутылки. Следом идут пенопласт (девять процентов), упаковка от непищевых продуктов и окурки (по восемь процентов), неопределенные фрагменты пластика и пакеты от чипсов и сладостей (по семь процентов).

На Куршской косе пластик составил 80 процентов от всего мусора, 15 процентов от общего числа занимали бычки от сигарет, девять процентов — пакеты от чипсов и сладостей, 6,5 процента — ватные палочки, 5,5 — полиэтиленовая пленка.

В Greenpeace отметили, что из-за такого количества окурков Куршская коса фактически стала «большой пепельницей». Ее содержимое будет разлагаться несколько десятков лет, потому что в сигаретных фильтрах содержится пластик.

Ранее специалисты организации собрали полтонны пластиковых фрагментов на берегах Черного и Азовского морей. По словам экологов, основными источниками загрязнения являются отдыхающие, отходы из других стран, приносимые течениями, а также морское судоходство.

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