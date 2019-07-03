Полтонны пластика нашли на побережьях Черного и Азовского морей

На побережьях Черного и Азовского морей обнаружено около 13 тысяч пластиковых фрагментов разного размера весом в полтонны. Об этом говорится в пресс-релизе «Гринписа», поступившем в редакцию Ленты.ру.

Большая часть найденного пластика — это упаковка от одноразовых товаров. Доля одноразового пластика на Черном море доходит до 68 процентов от общего количества фрагментов, а на Азовском — до 90 процентов.

Отмечается, что основными источниками загрязнения являются отдыхающие, отходы из других стран, приносимые течениями, морское судоходство.

Как заявил эксперт проекта «Ноль отходов» Александр Иванников, пластиковое загрязнение — реальная проблема для Чёрного и Азовского морей. «Сегодня в России нет контроля за пластиковым загрязнением окружающей среды, равно как и системных мер по его предотвращению»", — отметил он. Эксперт призвал правительство России разработать федеральную систему мониторинга пластикового загрязнения и создать перечень одноразовых товаров, которые необходимо поэтапно запрещать в России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Тихом океане образовались огромные мусорные острова. Он отметил, что мусорная реформа должна быть реализована как можно быстрее.

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