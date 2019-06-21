Россию задумали избавить от пластика

Минприроды предложило ежегодно сокращать потребление пластика в России на 10-20 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

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По его словам, пока эта тема находится на стадии обсуждения. В ведомстве считают, что действовать надо аккуратно, чтобы это не отразилось на людях. «За любой пластиковой посудой стоят рабочие места, производства и так далее. Чтобы не навредить этому всему сразу резко, хочется эволюционно это делать», — пояснил он.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что отказ от пластика должен происходить постепенно, и «по-другому не получится». Начинать стоит с пакетов, потом можно избавляться от пластиковой посуды.

В начале июня сообщалось, что Минприроды продвигает идею поощрять покупателей за отказ от пластиковых пакетов. Месяцем ранее ведомство выступило за запрет одноразовой пластиковой посуды в России.

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