В России захотели запретить пластиковую посуду

В России готовятся ввести запрет на одноразовую пластиковую посуду. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает РИА Новости.

По его словам, ведомство выступает за уменьшение ущерба природе из-за загрязнения. «Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использования пластика», — пояснил Кобылкин, добавив, что Россия идет к этому.

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Крупные сети поддерживают инициативу об ограничении использовании пластика, подчеркнул он. Однако, для этого необходимо время, чтобы «осознать и принять».

В апреле сообщалось, что большинство россиян высказали готовность отказаться от одноразовой пластиковой посуды. Около 71 процента опрошенных россиян признались, что готовы полностью отказаться от одноразовой пластиковой посуды даже в случае, если на нее не будет введен запрет.

В конце марта стало известно, что Европа полностью откажется от одноразовых пластиковых предметов с 2021 года. Также страны ЕС к 2029 году должны обеспечить 90-процентный уровень сбора использованных пластиковых бутылок. К 2025 году пластиковые бутылки должны будут не менее чем на 25 процентов состоять из переработанного пластика.

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