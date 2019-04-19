Россияне согласились повторить европейский опыт

Абсолютное большинство россиян высказали готовность отказаться от одноразовой пластиковой посуды. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса доставки еды Delivery Club, проведенного совместно с компанией Research Me. Копия имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что одноразовую посуду использует 81 процент опрошенных, чаще всего — во время походов на шашлыки (64 процента) или на даче (21 процент). Около 10 процентов респондентов признались, что используют такую посуду ежедневно, а около шести процентов заявили, что предпочитают одноразовую посуду, когда к ним приходят гости.

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Абсолютное большинство россиян поддерживают решение Европейского союза о полном отказе от пластиковой посуды с 2021 года. Однако четверть опрошенных (25 процентов) не верят, что аналогичные по масштабу изменения возможно осуществить в России. При этом 36 процентов уверены, что страна в конечном итоге также придет к отказу от пластика, хоть это и займет больше времени.

Около 71 процента опрошенных россиян признались, что готовы полностью отказаться от одноразовой пластиковой посуды даже в случае, если на нее не будет введен запрет. Причем отношение к одноразовой посуде примерно одинаковое среди всех возрастных групп и людей с разным уровнем образования.

«Мы провели исследование, чтобы понять, готовы ли жители страны менять свои привычки ради экологии. Результат радует — россияне готовы идти к осознанному потреблению», — отметил управляющий партнер Delivery Club Руслан Гафуров. По его словам, сервис постарается адаптироваться под экологические запросы россиян.

В опросе приняли участие 3900 человек, которым предлагалось ответить на вопросы путем случайного выбора в социальных сетях.

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