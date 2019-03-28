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Европа окончательно запретила пластиковую посуду

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Европа полностью откажется от одноразовых пластиковых предметов с 2021 года. Соответствующий законопроект 27 марта приняли депутаты Европарламента, сообщается на его официальном сайте. Под запрет, в частности, попала одноразовая пластиковая посуда и столовые приборы, соломинки, ватные палочки.

Также страны ЕС к 2029 году должны обеспечить 90-процентный уровень сбора использованных пластиковых бутылок. К 2025 году пластиковые бутылки должны будут не менее чем на 25 процентов состоять из переработанного пластика, в 2030 году — не менее чем на 30 процентов.

Кроме того, документ ужесточит принцип «платит загрязнитель» — законопроект расширяет ответственность производителей за ущерб окружающей среде. В частности, это касается сборов за утерянные в море сети, которые будут обязаны платить не рыбаки, а производители. Также компании обяжут маркировать сигареты с пластиковыми фильтрами, стаканчики, упаковки влажных салфеток и гигиенических прокладок предупреждениями о том, что одноразовый пластик негативно влияет на экологию.

Еврокомиссия предложила запретить одноразовый пластик в Европе еще весной 2018 года. Также о планах запретить продажу ватных палочек и пластиковых трубочек весной 2018 года говорило правительство Великобритании.

Пластик накапливается в морях, океанах и на пляжах в ЕС и во всем мире из-за низкой скорости разложения, отметили в Европарламенте. По его данным, на пластиковые предметы приходится более 80 процентов всего океанского мусора, при этом 70 процентов таких предметов подпадают под действие принятого документа.

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