Великобритания запретит ватные палочки

Великобритания может запретить продажу ватных палочек, трубочек для напитков и других одноразовых пластиковых изделий в 2019 году в рамках кампании по борьбе с загрязнением рек и океанов. Об этом пишет The Guardian.

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Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 19 апреля собирается выступить на встрече глав правительств стран Британского содружества. Она надеется, что заявление Великобритании о запрете продажи некоторых пластиковых изделий побудит другие страны содружества присоединиться к кампании.

По мнению Мэй, поддержание чистоты океанов является «одним из величайших экологических вызовов, с которыми мы столкнулись». «Мы запретим продажу пластиковых трубочек для напитков, мешалок для напитков и ушных палочек. Мы готовы представить свое предложение по запрету продажи этих предметов после консультаций в конце 2018 года», — цитирует Мэй Daily Mail.

По оценкам, приведенным The Guardian, в Мировой океан сброшено около 150 миллионов тонн пластиковых отходов. Это приводит к гибели порядка 100 тысяч морских млекопитающих.

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