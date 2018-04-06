Великобритания ввела налог для тучных

В Великобритании 6 апреля вступил в силу так называемый налог на сахар, с помощью которого предполагается сократить выпуск сладких напитков, которые приводят к ожирению. Об этом сообщается на сайте британского Минфина.

Сбор будет действовать в отношении сладких безалкогольных напитков, если в них содержится более пяти граммов сахара на 100 миллилитров жидкости. Если содержание сахара превышает восемь граммов, придется заплатить повышенный налог.

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«Производители, которые не перестроятся, будут платить налог, совокупный размер которого, как ожидается, составит до 240 миллионов фунтов (335,8 миллиона долларов) ежегодно», — сообщили в британском Минфине.

Меры направлены в первую очередь на предотвращение ожирения у детей. Собранные деньги пойдут на программы по поощрению физической активности и сбалансированного питания у школьников.

Об инициативе стало известно еще в марте 2016 года. После этого более половины производителей напитков снизили содержание сахара в своей продукции. В министерстве финансов страны подсчитали, что сокращение объема потребления сахара в напитках будет на уровне 45 миллионов килограммов в год.

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