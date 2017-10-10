США потратят четыре триллиона долларов на борьбу с ожирением

В ближайшие восемь лет США потратят на борьбу с ожирением 4,2 триллиона долларов. Об этом во вторник, 10 октября, пишет The Guardian со ссылкой на материалы Всемирной федерации по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, WOF).

К 2025 году в мире будет 2,7 миллиарда взрослых людей, страдающих от избыточного веса, а также 177 миллионов взрослых с чрезмерным ожирением. Если не принять какие-либо меры, страны мира с 2025 года ежегодно будут тратить до 1,2 триллиона долларов на лечение заболеваний, вызванных чрезмерным весом, считают эксперты WOF.

Наиболее остро эта проблема стоит в США. В 2014 году расходы Соединенных Штатов на лечение последствий ожирения составили 325 миллиардов долларов. К 2025 году эта цифра увеличится до 555 миллиардов ежегодно, прогнозируют в WOF.

После 2025 года траты Китая на лечение последствий ожирения превысят 80 миллиардов долларов в год. Расходы Германии и России составят 50 и 40 миллиардов долларов соответственно. В десятку лидеров по числу людей с чрезмерным весом входят также Франция, Бразилия, Великобритания, Канада, Италия и Мексика.

В WOF называют ситуацию в мире с ожирением глобальной эпидемией. Чрезмерный вес и курение являются главными убийцами в современном мире, они провоцируют рост раковых, сердечных заболеваний и инсультов.

Всемирный день борьбы с ожирением отмечается 11 октября.