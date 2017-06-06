Названы регионы России с наиболее страдающим от ожирения населением

Наибольший уровень заболеваемости ожирением среди взрослых по данным за 2015 год зафиксирован в Ненецком автономном округе, Алтайском крае и Пензенской области. Об этом свидетельствуют данные доклада Роспотребнадзора, опубликованные «Известиями» во вторник, 6 июня.
«Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя», — отмечается в докладе. По данным ведомства, в среднем на 100 тысяч человек приходится 284,8 случая заболевания ожирением.
Отмечается, что рост заболеваемости является следствием несбалансированного питания россиян, которым не поступают с пищей важные макро- и микроэлементы. В то же время они получают в избытке простые углеводы.
В апреле 2016 года врач-диетолог клиники Института питания РАН Ольга Григорьян заявила, что каждый пятый российский ребенок имеет избыточный вес.
В январе того же года руководитель НИИ питания, главный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян утверждал, что от избыточного веса в России страдают примерно 60 процентов женщин и 50 процентов мужчин старше 30 лет, а ожирение наблюдается у каждого четвертого (26 процентов).